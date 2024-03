Leerlingen basisscholen in oost-Molenlanden genieten van techniek bij bedrijven in de buurt

do 21 mrt 2024, 08:51

Zakelijk 223 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Een kijkje achter de schermen bij verschillende lokale bedrijven. Dat kregen de groep 7 leerlingen van zes basisscholen uit Noordeloos, Giessenburg, Hoogblokland, Arkel, Schelluinen en Hoornaar woensdag 20 maart tijdens de Techniekroute.

Dat gebeurde voor alweer het derde jaar op rij. De leerlingen genoten volop van de praktijkervaring die zij opdeden.

Tijdens de Techniekroute vertellen bedrijven de kinderen over werken in de techniek en laten ook veel zien van de verschillende bedrijfsprocessen. Maar het leukste is natuurlijk als de leerlingen zelf aan de slag gaan. Dit is niet bij elk bedrijf of productieproces mogelijk, bijvoorbeeld vanwege veiligheid. Maar met wat creativiteit komen de bedrijven vaak een heel eind.

Zoveel mogelijk zelf aan de slag

Ancotrans, Van Dijk-Inpijn, Tuls Meubel Design en Van der Vlist transportgroep vestiging Schelluinen-West deden dit jaar voor het eerst mee aan de Techniekroute. Bij Ancotrans en Van der Vlist kregen de leerlingen een kijkje in de wereld van de transport. Wat komt er bijvoorbeeld bij kijken als je een windmolen wilt vervoeren? Ook maakten zij een rit in een vrachtwagen en namen een kijkje in een container.

Bij Tuls Meubel Design gingen de leerlingen zelf aan de slag met het maken van een miniatuurtafel. Zagen, schuren, oliën, poten maken, lassen en in elkaar zetten; er kwam veel techniek aan te pas. Met een mooi aandenken aan deze dag.

Ook bij Van Dijk-Inpijn maakten zij een mooi aandenken. Een Jeep van staal, helemaal zelf in elkaar gezet. En om het af te maken zelf je naam verspanen op de vloerplaat van de auto.

Geslaagde ochtend

De deelnemende bedrijven gaven een mooi beeld van de diversiteit aan bedrijvigheid in de gemeente en boden de leerlingen een actief programma. Van het maken van een vogelhuisje, sleutelhanger en gereedschapskist tot het bedienen van een kleine kraan. Ook gingen de leerlingen veilig gezekerd in een hoogwerker tot 23 meter hoogte.

Aan de enthousiaste reacties van de leerlingen, leerkrachten en begeleiders te horen was het weer een zeer geslaagde ochtend, met een mooi inkijkje in de techniek. De deelnemende bedrijven werd als dank voor hun inzet een lunch aangeboden bij B&B By Ann in Noordeloos.

Laatste Techniekroute van dit jaar

Op woensdag 17 april vindt alweer de laatste Techniekroute van dit schooljaar plaats in Molenlanden. Dan is het de beurt aan de basisscholen uit Streefkerk, Goudriaan, Groot-Ammers en Nieuwpoort/Langerak. Voor deze route worden nog bedrijven gezocht die leerlingen willen ontvangen. Bedrijven die meer willen weten over de Techniekroute, of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven van gemeente Molenlanden via: 06-46884538 of ondernemersloket@jouwgemeente.nl.