Oud-Giessenburger Arie de Ruiter brengt psychologische roman uit

ma 18 mrt 2024, 11:00

GIESSENBURG • Opnieuw is er van oud-Giessenburger Arie de Ruiter een roman verschenen. De titel is ‘Bloeddruppels als tranen’ en vertelt het verhaal van een veelbelovende jongeman, die met schizofrenie wordt geconfronteerd waardoor zijn toekomstbeeld helemaal in de war gebracht wordt.

Arie de Ruiter: “Ik heb in mijn leven veel mensen met een psychiatrische aandoening ontmoet. Het is een ziekte die met veel vooroordelen en onbekendheid te maken heeft. Dat heeft me ertoe aangezet om hierover een roman te schrijven, waarmee ik een bijdrage wil leveren aan het uit de taboesfeer halen van dit onderwerp.”

Hij vervolgt: “Mensen die met psychoses te maken krijgen, maken vaak een enorme lijdensweg mee. Daarnaast is het indrukwekkend hoe hard zij eraan werken om met hun aandoening om te gaan. Daar mag best eens aandacht aan besteed worden.”

Met enkele kleinere werken is dit inmiddels het elfde boek, dat Arie de Ruiter op zijn naam heeft staan. Om de roman betaalbaar te houden, heeft hij besloten om dit boek niet via de boekhandels aan te bieden. Daardoor is de prijs € 17,95. Het boek is te bestellen via website www.boekarie.nl.