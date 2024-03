ingezonden mededeling

Meer licht en beter zicht bij Brandpunt Optiek

do 7 mrt 2024, 09:10

BRANDWIJK • Bij Brandpunt Optiek kunnen voortaan niet alleen de klanten beter zien, ook Bartje Vlot en haar medewerkers hebben beter zicht. Dat laatste is te danken aan een verbouwing die zorgt voor meer lichtinval.

Ruimte was er voldoende bij de opticien in Brandwijk. Kunstlicht ook. “Dankzij een grote glaspui hebben we nu ook meer daglicht”, vertelt Bartje. “Op de plaats waar vroeger een grote deur zat is een ruit geplaatst. Het lijkt daardoor ruimer. En dankzij enkele nieuwe meubels en vloerbedekking hebben we weer een frisse look.”

Extra werkplekken

De opticien greep de verbouwing meteen aan om ook de indeling en het interieur te verbeteren. “We hebben een grotere balie en de grote tafel heeft plaatsgemaakt voor twee kleinere. Daardoor hebben we de beschikking over drie werkplekken. In de tweede meetruimte heb ik een extra microscoop met camera laten plaatsen, zodat ik in beide ruimtes lenscontroles kan doen en de gezondheid van ogen kan checken.”

Omdat Brandpunt Optiek specialist is in oogzorg kun je er ook terecht voor onder andere een gezondheidscheck van je ogen of hulp bij droge ogen. “We hebben al veel mensen heel blij gemaakt omdat we hun droge-ogenprobleem konden oplossen, onder andere met verzorgingsadvies voor oogleden en hulp van supplementen. Verder doen we allerlei controles zelf, zoals die van het netvlies op macula degeneratie en Diabetes Rethinopathie. De onderzoeksgegevens sturen we vervolgens door naar een optometrist of een oogarts voor een deskundige beoordeling.”

Kinderen

Voor kinderoogmetingen is eens in de twee weken orthoptist Jady Steenvoorden in de winkel aanwezig. “Zij helpt kinderen met leesproblemen en klachten over onder andere scheelzien, dubbelzien en hoofdpijn na inspanning van de ogen. Een consult wordt vergoed door de zorgverzekering.”

Het team van Brandpunt optiek bestaat uit vier mensen. “Adrie Kraaijeveld, een vertrouwd gezicht in onze winkel, bereikte in december de pensioengerechtigde leeftijd. Ik werk nu samen met Megan Dame, Marnix van Leeuwen en Anniek Stam. Zij zijn alle drie opticien en zowel Marnix als Anniek zijn lerend contactlensspecialist.”

Afspraak maken

Een afspraak maken kan eenvoudig online. De agenda op de website laat zien wanneer er plaats is. “Mocht je dringend advies nodig hebben en er is niet op korte termijn ruimte in de onlineagenda, dan kun je bellen en doen we ons best om toch snel te helpen.”

Bartje en haar collega’s hebben de vernieuwde winkel op 27 februari in gebruik genomen. Op vrijdag 5 april is er een feestelijke open dag met hapjes en drankjes. “Klanten die een nieuwe bril kopen of (opnieuw) starten met lenzen, krijgen van 1 tot 26 april een ‘borrelpakketje’ of bloemen.”

Openingstijden

Sinds januari zijn de (vernieuwde) openingstijden: dinsdag en donderdag van 13.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend helpt Bartje klanten op afspraak. “Omdat de winkel op die ochtenden verder dicht is, kan ik klanten dan nog meer aandacht geven.”

Voor meer informatie: brandpuntoptiek.nl.