Van der Leeden Tweewielers presenteert nieuwste elektrische fiets: ‘Dit is het neusje van de zalm’

vr 1 mrt 2024, 14:12

MEERKERK • Van der Leeden Tweewielers in Meerkerk heeft sinds kort een nieuwe parel aan het toch al uitgebreide aanbod toegevoegd: De Simplon Kagu Pinion, het neusje van de zalm onder de elektrische fietsen.

‘De sky is de limit bij deze fiets’

”De Pinion-motor is een motor en versnellingsbak ineen”, vertelt Robin van der Leeden. “Eigenlijk werkt hij volgens hetzelfde principe als de versnellingsbak van een auto, maar in dit geval met twaalf versnellingen. De fiets is onderhoudsarm en de achterkant is niet zo zwaar als bij veel andere elektrische fietsen.”

“Wat bovendien mooi is aan deze fiets, is dat hij samengesteld kan worden naar de wensen van de gebruiker. Je kunt er dus ‘gewoon rechtop’ op zitten, maar we kunnen hem ook in een sportievere houding zetten. De sky is echt de limit bij deze fiets.”

Het Oostenrijkse merk Simplon is een van de weinige merken die met de Pinion MGU motor werkt. Van der Leeden Tweewielers is een exclusieve dealer van Simplon.

Voorjaarsshow bij Van der Leeden

Wie een proefritje wil maken of behoefte heeft aan meer informatie over de fiets kan uiteraard langskomen in de winkel, maar een mooie gelegenheid is wellicht op vrijdag 8 en/of zaterdag 9 maart tijdens de Voorjaarsshow van Van der Leeden.

Robin vertelt: “We willen een gezellig weekend maken van de Voorjaarsshow en hopen dat er veel mensen een kijkje komen nemen. Er is drinken en wat lekkers voor de bezoekers en er zijn demonstraties van fietsen. Natuurlijk kunnen mensen ook een proefritje maken. Dit alles in een ongedwongen sfeer.”

“Bij van der Leeden komen bezoekers trouwens tijdens de reguliere openingstijden ook niet in een gedwongen sfeer terecht. Wij zijn geen opdringerige verkopers, maar willen mensen simpelweg een goed advies geven. Daar is iedereen welkom voor.”

De Voorjaarsshow is op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart van 08:00 uur tot 17:00 uur. Kijk voor meer informatie over Vander Leeden Tweewielers en hun aanbod op www.vanderleeden.nl