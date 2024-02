Woezel & Pip krijgen een eigen resort en themapark op de plek in Hoogerheide

HOOGERHEIDE/MOLENAARSGRAAF • Van Hoorne Studios, eigenaar van het geliefde kindermerk Woezel & Pip, heeft een overeenkomst gesloten met Vakantiepark Familyland in Hoogerheide voor de aankoop van het vakantiepark. Op deze plek zal Van Hoorne Studios een Woezel & Pip themapark en vakantiebestemming creëren welke naar verwachting in 2026 geopend zal worden.

Familyland wordt omgetoverd tot ‘Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin’; een volledig gethematiseerde en fantasierijke plek voor families met kinderen in de leeftijd tot 10 jaar. De Tovertuin is de wereld waarin Woezel en Pip samen met hun vriendjes wonen. Deze wereld kunnen families straks bezoeken terwijl ze stappen in verschillende attracties én kunnen blijven slapen in een van de accommodaties.

Het park is 17 hectare groot, heeft diverse verblijfsaccommodaties, een zwembad en beschikt ook over een hal van circa 2500 m2. Deze hal zal de basis vormen van Avonturenpark De Tovertuin, wat daardoor ook een groot indoor gedeelte zal kennen. De komende periode zullen de plannen in gezamenlijkheid met alle belanghebbenden verder uitgewerkt en vormgegeven worden.

Eigenaar van Van Hoorne Studios, Michael van Hoorne, is zeer trots: “Het is natuurlijk prachtig dat we dit park kunnen gaan realiseren en dat Woezel & Pip hun eigen wereld gaan krijgen. De gesprekken met Jacqueline van den Plas van Vakantiepark Familyland zijn erg prettig geweest. Daarnaast ben ik enorm dankbaar voor het contact met de gemeente. Zij denken enorm met ons mee en hebben ons al snel het vertrouwen gegeven. Mede daardoor hebben we zo snel tot deze overeenstemming kunnen komen.”

Wethouder Schuurbiers van gemeente Woensdrecht, waar Hoogerheide dorpskern van is, reageert enorm verheugd te zijn dat er een Woezel & Pip park in de gemeente zal komen: “Woensdrecht grenst aan België waardoor al snel duidelijk werd dat onze gemeente de ideale plek is voor dit park. Zo kunnen zowel de Nederlandse bezoekers als de bezoekers uit België het park goed bereiken. Voor de gemeente zal het park meer toeristen trekken wat goed is voor de lokale economie, maar ook voor de werkgelegenheid. Ik heb al een bezoek gebracht aan de andere parken van Van Hoorne Studios. Alle werknemers werken daar met zoveel enthousiasme, ik ben heel trots dat Van Hoorne Studios nu ook onderdeel zal gaan worden van onze gemeente. Wij verwelkomen Woezel en Pip dan ook met open armen.”

Van Hoorne Studios opende in 2018 Themapark Avonturenboerderij Molenwaard en in 2021 Familie Resort Molenwaard. Onder licentie is in 2023 zelfs een themapark geopend in China. Op al deze plekken kunnen families zich onderdompelen in de wereld van Fien & Teun. Met de overname van het kindermerk Woezel & Pip, dat tot november 2023 eigendom was van Dromenjager, ontstond het idee om ook een beleveniswereld te creëren voor Woezel & Pip. Deze zoektocht vindt zijn eindbestemming nu in Hoogerheide.