Van der Valk Hotel in Gorinchem biedt buitenlandse wielrenners onderdak

di 27 feb 2024, 10:25

GORINCHEM • Het Van der Valk Hotel in Gorinchem gaat tijdens de Arno Wallaard Memorial onderdak bieden aan buitenlandse ploegen uit Europa en de rest van de wereld.

Onlangs heeft de organisatie van de wielerkoers Arno Wallaard Memorial (AWM) hiervoor een overeenkomst met Van der Valk Hotel Gorinchem afgesloten. De Memorial is een internationale 1.2-wielerkoers, verreden vanuit Meerkerk in de polders boven Gorinchem.

De overeenkomst werd ondertekend door Carlijn van der Valk (General manager Van der Valk Hotel) en de heren Peter Huisman en Bram van der Wal van de AWM.

Hierdoor heeft de organisatie nu al een aantal ploegen uit Denemarken en Zweden kunnen contracteren, waardoor het internationale deelnemersveld op zaterdag 13 april een nog grotere allure krijgt. Carlijn van der Valk gaf aan dat onder de werknemers van Van der Valk Hotels zich een groep fervente wielerliefhebbers bevindt. “Deze mensen zien de coureurs graag komen natuurlijk! Daarnaast dragen we evenementen en sporten in onze regio een warm hart toe.”

Hiermee is de organisatie van wielerkoers zeer mee in hun schik. “We hopen zo dat in de dagen voor 13 april al een mooi stukje koersbeleving te vinden is in het hotel door de verblijvende ploegen en officials betrokken bij ons internationale deelnemersveld”, aldus een tevreden Peter Huisman. Daniel van der Wal, chef-kok bij van der Valk, liet al weten dat een groep fietsliefhebbers uit het hotel de Toertocht Arno Wallaard Memorial (voor wielerliefhebbers) gaat rijden op maandag 1 april.