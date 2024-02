ingezonden mededeling

Laat je verrassen door ruim honderd winkeliers van De Meent

31 minuten geleden

PAPENDRECHT • Heerlijk shoppen, genieten van ambachtelijk gebak, lunchen, dineren en zelfs sporten; het kan allemaal in winkelpark De Meent in Papendrecht. Parkeren kan in de parkeergarage maar liefst twee uur gratis.

Het winkelpark biedt een unieke mix van aanbod en bouwstijlen. Struinend langs de etalages van ruim honderd winkels beland je van de ene verrassing in de andere. Zo kun je bij LOES aan het Oude Veer gezond genieten van een ontbijt of lunch. De zaak verkoopt onder andere ambachtelijk gebakken desembrood. Ook een bloemenzaak, woonwinkel en cadeaushop zijn gevestigd aan deze oude dijk.

Speelse uitstraling

Verderop in het winkelpark is de sfeer weer anders. De ruim opgezette Veerpromenade geeft je het gevoel in een grote stad te zijn beland. De niveauverschillen met brede trappen zorgen voor een speelse uitstraling, terrasjes lonken, bomen en plantenbakken geven deze straat extra karakter. Bijzonder is ook de Meentpassage, waar de winkels zich op twee niveaus bevinden. Vanaf de hoger gelegen straat, die je met roltrappen bereikt, heb je een mooi zicht op de lager gelegen winkels met daarachter de Markt.

Centrummanager Robert van Campenhout is niet voor niets trots op het centrum en de ondernemers en hun inzet! “Klanten komen vanuit de wijde omtrek naar Papendrecht om hier te winkelen, te sporten, hun haar te laten knippen, heerlijk te dineren, zich te laten verwennen in een beautysalon of voordelig boodschappen te doen. Zelfs vanuit Rotterdam trekken mensen naar Papendrecht.”

Nieuwe winkels

Ook winkeliers vestigen zich graag in De Meent. “We hebben recent diverse nieuwe ondernemers verwelkomd”, vertelt Van Campenhout. “Sommige nieuwe zaken openden recent hun deuren, andere doen dat binnenkort. Dat zijn KIK Textielen, Only Fashion, Madeliefje Babykleding, De Kleine Wereld met miniaturen, Korteland Rijwielen en De Makerij voor schoonheid van binnen en buiten. Ook opende onlangs het Italiaanse restaurant Ciao Amore. Sinds vorig jaar hebben we daarnaast een fitness, Any Time Fitness, waar je 24 uur per dag kunt sporten.”

Regelmatig organiseren de ondernemers een gezellige activiteit voor het winkelend publiek. Om mensen daarover beter te informeren komen er dit voorjaar digitale schermen in het winkelpark te hangen. “Niet alleen aankondigingen van activiteiten kun je daar straks lezen, maar ook informatie over acties van winkels en nieuwtjes. Een activiteit die we twee keer per jaar organiseren is ‘Proef en beleef De Meent’.

Er is dan leuk entertainment met muziek, kraampjes met poffertjes, ijs en suikerspinnen en er zijn kinderactiviteiten. Elke zomer hebben we daarnaast een kidsevent met onder andere knutselactiviteiten, optredens van artiesten en theater. Populair is ook onze jaarlijkse kassabonnenactie waarmee je prijzen kunt winnen.”

Kortingsactie

Om winkelen in De Meent nog aantrekkelijker te maken, bieden diverse winkeliers binnenkort mooie kortingen. Bonnen voor deze kortingsactie zijn te vinden in Het Kontakt (edities Klaroen en Alblasserwaard) en op de websites van deze twee kranten. Deze actie begint op woensdag 28 februari. De looptijd verschilt per bon. Bonnen zonder vermelding van looptijd zijn een maand lang geldig. In alle andere gevallen wordt de vervaldatum op de bon vermeld.



Wil je weten welke winkels er precies te vinden zijn in De Meent? Kijk dan op: www.winkelparkdemeent.nl.