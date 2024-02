ingezonden mededeling

Carint wil ook jouw verwachtingen overtreffen

52 minuten geleden

GIESSENBURG • Als de mannen van Carint iets bouwen, gaan ze voor de podiumprijs. Die krijgen ze dan ook van hun klanten. Carint Buitenleven uit Giessenburg bouwt onder andere overkappingen, schuren en buitenverblijven en overtreft graag de verwachtingen van opdrachtgevers.

Bram Adriaanse is het gezicht van Carint. Hij werkte ooit met alle materialen die in de Nederlandse bouw gebruikt worden, maar besloot ruim twee jaar geleden dat hij alleen nog met hout wilde werken. Dat werd het begin van Carint, een bedrijf waar mensen werken die passie hebben voor ambachtelijk vakwerk.

Veel complimenten

De mannen van Carint krijgen veel complimenten. “Meestal zijn klanten verrast over het resultaat”, vertelt Bram. “Ze vinden het vaak beter dan ze verwacht hadden. Ook horen we van hen dat we flexibel zijn, of het nu gaat om meer of minder werk of om wijzigingen in eerder gemaakte afspraken. Ook vinden ze dat we goed adviseren. Klanten zeggen dat we op een degelijke en nuchtere manier bouwen en goed communiceren.”

Showroom

In de showroom van Carint in Giessenburg laat Bram graag de mogelijkheden zien. “Er staat een buitenverblijf en we tonen onder andere wat er allemaal kan op het gebied van gevelbekledingen, dakafwerkingen, houtsoorten en detailafwerkingen.”

Hij vervolgt: “Als mensen nog geen plan hebben is dat geen probleem. Dan nemen we de wensen door onder het genot van een kopje koffie. Daarna maken we voor hen een ontwerp. Een offerte is altijd vrijblijvend.”

Magazine voor inspiratie

Wie behoefte heeft aan inspiratie kan via de website van Carint een magazine aanvragen. “Daar staat alles in wat je wilt weten, wie wij zijn, wat we recent maakten, wat onze werkwijze is, met foto’s en recensies van klanten.”

Totaalconcept

Bram vervolgt: “We bieden ook een totaalconcept aan, vanaf de vergunningaanvraag tot aan het grondwerk, het betonwerk en de aanleg van elektra. Desgewenst voorzien we het buitenverblijf ook nog van sanitair of een keuken. Kortom, Carint verzorgt alles in en om het bijgebouw. De klant heeft nergens omkijken naar en hoeft alleen maar met ons te communiceren. Maar wie liever een deel van het werk zelf uitvoert, is bij ons ook welkom.”

Tevreden over project

Het gaat Carint erom dat de klant met tevredenheid terugkijkt op het project. “Het is onze passie iets moois te realiseren en desgewenst de klant te ontzorgen. Dan vertrekken wij ook met een voldaan gevoel en kan het genieten voor de klant beginnen. Wij gaan dan met plezier aan de slag voor het volgende project.”

Contact

Wilt u weten wat Carint voor u kan betekenen? Bram Adriaanse vertelt het graag. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0184-700254. Wilt u liever eerst mailen? Dat kan ook natuurlijk: info@carint-buitenleven.nl.

De showroom is te vinden op Binnendamseweg 64D in Giessenburg.

Meer informatie: https://carint-buitenleven.nl/