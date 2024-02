Tweede Kamer neemt motie aan over techniekhavo: scholen in Gorinchem en Hardinxveld blij met steun

GORINCHEM/HARDINXVELD-GIESSENDAM • In de afgelopen week heeft de Tweede Kamer extra steun uitgesproken voor de techniekhavo in de vorm van een motie. De stichting Willem van Oranje Onderwijsgroep waar Calvijn, Gilde en Lyceum Oudehoven uit Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam onderdeel van zijn, is erg blij met deze steun.

Sinds 2016 bieden de scholen Calvijn in Hardinxveld-Giessendam, Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem en Lyceum Oudehoven in Gorinchem in de regio techniekhavo aan. Deze vorm van praktijkhavo timmert al een aantal jaar succesvol aan de weg en inspireert ook andere scholen in Nederland om een soortgelijke opleiding op te zetten.

De techniekhavo is een unieke vorm van praktijkhavo. Een technische havo waarbij leerling veel praktijk krijgen. Leerlingen ontwikkelen vakmanschap en doen opdrachten bij bedrijven in de regio. “In de afgelopen jaren hebben we veel bezoek gehad van scholen uit Nederland, die ook met een techniekhavo willen starten. Omdat het concept steeds meer belangstelling krijgt, was de wettelijke verankering belangrijk”, meldt Mark Hijmans, docent aardrijkskunde en projectleider van de techniekhavo op Lyceum Oudehoven.

In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie met veel belangstelling onze onderwijskundige ontwikkelingen gevolgd. Herhaaldelijk zijn er werkbezoeken geweest en is de steun uitgesproken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de stap dat Don Ceder, namens ChristenUnie, een motie heeft ingebracht in de Tweede Kamer. Mede vanwege de steun van de VVD en de BBB. Door de motie komt er extra budget beschikbaar om de ontwikkeling van techniekhavo verder vorm te geven en te borgen.

In het regeerakkoord was de steun voor de praktijkhavo al opgenomen.