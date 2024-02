ingezonden mededeling

Vacature medewerker HRM: aanspreekpunt voor ruim 200 collega's!

GOUDRIAAN • Klaar voor een uitdagende HRM-rol? Word het aanspreekpunt voor meer dan 200 collega’s in onze drukkerij én uitgeverij. Bij De Groot - grootsgedrukt.nl en Kontakt Mediapartners zijn we op zoek naar een enthousiaste en nauwkeurige collega om ons HRM-team te versterken!

Wat ga je doen?

In de rol van medewerker HRM ben jij samen met collega Marieke Koopman de drijvende kracht achter de meest uiteenlopende HRM-facetten.

Of het nu gaat om het nauwkeurig verwerken van salarismutaties in ons systeem, het zorgvuldig doorvoeren van functiewijzigingen óf het snel en efficiënt afhandelen van diverse vragen van onze medewerkers; jij zorgt ervoor dat deze HRM-activiteiten soepel verlopen.

Dynamiek en samenwerking binnen het team

Met meer dan 200 medewerkers is er altijd veel te doen. Dorien Barneveld, Manager HRM, is zelf voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid, verzuimbegeleiding en het werven van nieuwe collega’s, maar springt bij waar nodig als het gaat om dagelijkse taken.

Ze vindt het belangrijk om samen met haar team te werken. “Dat werkt ook andersom,” vertelt ze. “We brainstormen ook vaak samen om de beste oplossing te vinden voor een vraagstuk op beleidsniveau.”

Flexibel; op de werkvloer én thuis

Voor deze functie moet je kunnen schakelen én precies werken, aldus Dorien. “We werken voor twee bedrijven; De Groot en Kontakt Mediapartners. Dat maakt het werk heel dynamisch en daarom moet je makkelijk kunnen schakelen.”

“Je werkt bijvoorbeeld met twee cao’s én met verschillende collega’s.” Kortom, regelmatig wisselen tussen taken en cao’s, duidelijk communiceren en accuraat (ver)werken.

‘Schakelen’ doe je natuurlijk niet alleen op de werkvloer, ook in je thuissituatie kan flexibiliteit nodig zijn. Daarom zijn je werktijden niet in beton gegoten vertelt Dorien: “Wanneer nodig, zijn we flexibel in je werktijden- en dagen én werkplek. Op kantoor of incidenteel thuis, het kan allebei.”

Solliciteer nu en word onze nieuwe collega

Zin in deze veelzijdige uitdaging? Klik op onderstaande button en lees de hele vacature of solliciteer direct. Heb je nog vragen? Bel Dorien op 0183 - 583 369.

