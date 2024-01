Arie de Leeuw BV maakt sprong over de Lek en houdt open huis in Gorinchem

GORINCHEM/HOORNAAR • Vanaf 1 januari is Arie de Leeuw BV verantwoordelijk voor het werkgebied van Van der Linden uit Harmelen, een collega-dealer die ook DeLaval melkmachines en Spinder stalinrichtingen verkocht. Daarom opent Arie de Leeuw BV op zaterdag 13 januari zijn deuren voor geïnteresseerden.

Arie de Leeuw BV is in 1981 opgericht door Arie de Leeuw, met als werkgebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In de jaren daarna heeft het bedrijf zich uitgebreid richting Brabant en de Betuwe. In 2019 werd er in Gorinchem een pand betrokken. De uitbreiding zet nu voort richting het noorden, vanaf Rotterdam tot Rhenen wordt inmiddels de Lek overgestoken.

Door de overname van Van der Linden uit Harmelen ontstaat er een werkgebied van ruim 1800 melkveehouders. Een moment met een forse uitbreiding van het personeelsbestand, waardoor een verdere specialisatie in melkwinningsapparatuur mogelijk wordt en de kwetsbaarheid afneemt.

“Wij hebben vertrouwen in de toekomst”, meldt Leonard de Leeuw, de tweede generatie die onlangs het roer van zijn vader heeft overgenomen en de nieuwe eigenaar van Arie de Leeuw BV geworden is.

Voor bestaande en nieuwe klanten is er zaterdag 13 januari een open huis aan de Vlietskade 82 te Gorinchem. Hier zullen onder andere de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering te zien zijn. Voor kenners van oude gereedschappen is het ook smullen. Er is een prijsvraag met oude gereedschappen, waar mooie, nieuwe prijzen mee te verdienen zijn.

Vanzelfsprekend is er in deze wintertijd voldoende winterkost beschikbaar. Broodjes worst en een kom erwtensoep staan voor een ieder klaar.