Na zeventien jaar gaan deuren feestzaal De Landhoeve in Nieuw-Lekkerland dicht

30 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Leo en Hetty Janse sluiten per 1 januari definitief de deuren van feestzaal De Landhoeve in Nieuw-Lekkerland.

Talloze koppels vierden huwelijksfeest in de rustieke zaal aan de Lekdijk; samen met de vele verjaardagen, bedrijfsfeesten en jubilea kun je gerust stellen dat De Landhoeve in de afgelopen zeventien jaar intensief gebruikt is. Maar het is nu mooi geweest, vinden eigenaren Leo en Hetty Janse.

“We genieten nog volop van het ontvangen van onze gasten en het contact met hen, maar zelf word ik bijna 67”, vertelt Leo. “’s Ochtends vroeg aan de slag en tot ‘s nachts laat doorgaan, het begint steeds meer op werk te lijken. Daarom zetten we er nu een punt achter.”

Geen ervaring in horeca

Op een houten bord aan de buitenkant staat het jaartal 2006. Dat markeert de start van De Landhoeve. Leo koos samen met Hetty enkele jaren na de milleniumwisseling voor een totale andere invulling van hun tijd: camping en feestzaal De Landhoeve.

Met een lach: “We hadden totaal geen ervaring in de horeca. Maar van begin af aan was het een succes. Voor de zaal hebben we nooit hoeven te adverteren. Via mond-tot-mondreclame stond de agenda altijd vol.”

Gewoon normaal doen

De reden voor het succes? Natuurlijk speelt het landelijke en sfeervolle karakter van De Landhoeve een belangrijke rol. Zeker zo belangrijks is wat betreft Leo ook hun manier van werken. “Gewoon normaal doen en altijd meegaan met wat onze gasten willen. Zij zijn hier de baas. Als het echt niet kan, dan zeggen we het, maar anders zorgden we elke keer voor een feest op maat.”

Moeite om de deuren te sluiten heeft Leo niet. Een groot voordeel is dat de camping blijft bestaan. “Ik houd van sociale contacten en daar ontmoet ik letterlijk de hele wereld. Daarnaast laten we De Landhoeven niet achter ons. We verhuizen vanuit het dorp hier naar toe en verbouwen de feestzaal tot woning.”