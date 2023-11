Meerkerkers Overbeek en Van den Brink helpen opruimen: ‘Taboe op opruimhulp is nergens voor nodig’

do 16 nov. 2023, 10:39

MEERKERK • Wie een opgeruimd huis, een bepaalde ruimte in het huis of schuur wil, kan terecht bij Marjolein Overbeek en Karoline van den Brink. Met hun bedrijf Overbeek en Van den Brink scheppen ze orde in de chaos, wanneer je zelf door de bomen het bos niet meer ziet.



“Er rust nog een soort taboe op het hebben van een schoonmaak- of opruimhulp”, vertelt het duo. “Nergens voor nodig. Mensen zijn vandaag de dag druk en vaak heeft men na een lange dag werken geen tijd of zin om zelf aan de slag te gaan. Bovendien is niet iedereen nou eenmaal even goed in opruimen of orde houden. Wij kunnen hierbij helpen. Anders dan een opruimcoach, die voornamelijk tips geeft, gaan wij daadwerkelijk aan de slag. Tijdens een voorgesprek bespreken we je wensen en vervolgens gaan we systematisch te werk.”

Op die manier ruimen Overbeek en Van den Brink bijvoorbeeld garages op die vol staan met allerlei spullen, maar ook helpen ze graag mensen die kleiner gaan wonen. Nadat ze bezig zijn geweest zit er een systeem in de wijze waarop alles is ingericht, waardoor het niet snel meer weer zo ongeorganiseerd wordt als ervoor. “We komen weleens bij mensen op herhaling, maar dan is het nooit zo dat we weer helemaal van voor af aan moeten beginnen.”

Toevallig in contact

Overbeek en Van den Brink zijn inmiddels al twee jaar in bedrijf en volledig ingewerkt op elkaar. Het tweetal kwam enigszins toevallig in contact met elkaar, legt Karoline van den Brink uit.

“Ik heb 25 jaar in het onderwijs gewerkt en daarna enige tijd als management-assistent bij het bedrijf van mijn broer. In die laatste rol zag ik het al als mijn taak om ervoor te zorgen dat alle ruimtes binnen het bedrijf er netjes uitzagen. Het opruimen en overzicht scheppen in kasten gaf mij energie, al moet ik eerlijk zeggen dat dit altijd al in me heeft gezeten. Als kind vond ik het bijvoorbeeld ook al leuk om het schuurtje van mijn tante op te ruimen. Het sterkte mij in het idee om hier iets voor mezelf in te beginnen, maar ik wilde er wel graag iemand bij hebben.”



“Toen ik op een avond het programma BinnensteBuiten van NPO op tv zat te kijken, zag ik Marjolein, die ik herkende als iemand uit Meerkerk. Zij bleek contentmaker op social media, dus ik benaderde haar om te vragen of ze me kon helpen wat lijntjes uit te gooien. Ze bleek zelf interesse te hebben en tijdens een nadere kennismaking bleken we een goede klik te hebben. Inmiddels hebben we een mooie rolverdeling: ik doe de financiële administratie en zij het klantcontact en het beheer van de sociale media. Het opruimen doen we uiteraard altijd samen. We versterken elkaar.”

Ook kleine bedrijven

Het opruim-duo helpt niet alleen particulieren, maar ook kleine bedrijven of scholen. “Die hebben vaak niet iemand in dienst voor het magazijn en het opruimen hiervan. Ook hen kunnen we dus goed helpen om meer overzicht te krijgen.”

Overbeek en Van den Brink komen uit Meerkerk, maar werken door het hele land. Het eerste ‘wensgesprek’ is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Kijk voor meer informatie op www.overbeekenvandenbrink.nl of op Instagram: overbeek_en_vandenbrink.