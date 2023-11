advertorial

Astonic maakt E-Bikes geheel met de hand in Spijk

46 minuten geleden

SPIJK • Bij Astonic richten we ons op de stabiele dertigers die hun tweede auto inruilen voor een Astonic, jonge gezinnen die veilige kilometers afleggen tijdens lange ritten, mensen met lichamelijke klachten die nooit hadden gedacht weer te kunnen fietsen, en vrolijke ouderen die, ver boven de pensioenleeftijd, weer mobiel zijn geworden dankzij onze Astonic E-Bike!

Inmiddels hebben wij verschillende modellen uitgebracht met aardse namen, allen beschikbaar in twee framematen en aan te passen naar eigen wens. Een breed scala aan accessoires maken onze bikes net zo functioneel als de gangbare E-Bike of fiets zonder ondersteuning. Door de hoge stabiliteit en het feit dat je met de voeten bij de grond kan, zijn onze E- (fat)bikes mogelijk veiliger dan een reguliere E-Bike, met bijkomend voordeel dat je door de brede banden ook prima een onverhard paadje over kan fietsen. Een Astonic is 100% legaal en valt wat betreft alle aspecten onder de E-Bike, gewoon een E-Bike in een stoer jasje!

Astonic werkt veel samen met lokale partijen, zo richten wij ons op duurzaamheid, kwaliteit en hoge service. Benieuwd geworden? Breng een bezoek aan onze werkplaats zodat je kan zien hoe wij onze aluminium frames lassen en monteren.

Astonic

Spijkse kweldijk 104a, Spijk

T: 0183-201043

E: info@astonic-rides.nl

I: www.astonic-rides.nl