advertorial

Het Posthuijs in Groot-Ammers: een huiselijke sfeer en gastvrijheid

51 minuten geleden

Zakelijk 208 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Het Posthuijs is de ideale plek voor een kopje koffie of thee met huisgemaakt gebak en een Ammers koffielikeurtje, een heerlijke lunch, een gezellige borrel, een smaakvol diner of een geslaagde thema-avond. Ook groepen tot zo’n 125 personen kunnen er terecht voor feesten en partijen of een zakelijk overleg.

Steeds meer mensen uit de regio, maar ook van ver daarbuiten, weten Het Posthuijs van eigenaren Breggie Uitman en Sebastiaan de Heer te vinden. Vol trots vertelt Breggie over de verbouwing van het restaurant, de benedenzaal, de keuken en het terras. “In de periodes dat we noodgedwongen gesloten waren vanwege corona, hebben we samen met het personeel, vrienden, leveranciers en gasten de zaak compleet gestript en opnieuw geverfd, behangen en ingericht. Afgelopen jaar hebben we als laatste ons terras aan de zonnige zuidzijde opgeknapt.” Het resultaat mag er zeker zijn. Het terras met de comfortabele loungebanken, barbecue en vuurschaal doet gezellig aan. Ook binnen is het sfeervol ingericht, waardoor gasten zich snel thuis zullen voelen bij Het Posthuijs.



Smakelijke kaart

Op de dinerkaart staan ‘gewone’ gerechten, zoals spareribs, saté en een perfect gebakken biefstukje. Buiten de kaart om maakt de chef-kok iedere dag een bijzonder gerecht klaar. “De kok kan zo zijn creativiteit kwijt en maakt ware kunstwerkjes van bijvoorbeeld een wildgerecht of een stukje vis”, licht Sebastiaan toe. Relatief nieuw op de kaart is het eigen Posthuijs koffielikeurtje met de smaak van Haagse hopjes. Heerlijk bij een kop koffie of dessert en ook leuk om cadeau te geven aan iemand.

Speciale avonden en groepen

Het Posthuijs organiseert wegens succes meer en meer speciale avonden. Op de agenda staan bijvoorbeeld mossel- en wildavonden. Ook avonden met thema’s als bier & spijs, beef & burgers en fashion & food komen op het jaarprogramma voor. Breggie: “Het zijn altijd geslaagde avonden. Er worden smaakvolle gerechten geserveerd en vaak is er ook live muziek aanwezig.” Het complete programma is te vinden op de website en vooraf reserveren is noodzakelijk. Verder kan de bar, (een gedeelte van) het restaurant, het terras of De Postzaal worden afgehuurd voor bijvoorbeeld bedrijfsfeesten, een vriendenuitje, vergadering of verjaardag. Sebastiaan: “Niets is ons te gek. Samen met ons gastvrije team, zorgen we ervoor dat alles op rolletjes loopt.”

Het Posthuijs eten & drinken

Voorstraat 42 - Groot-Ammers

T: 0184-661249

E: info@hetposthuijs.nl

I: www.hetposthuijs.nl