De groenspecialist van de Alblasserwaard: Kwekerij Bot

29 minuten geleden

MOLENAARSGRAAF • De nazomer is een mooie tijd om te genieten van een tuin. Bovendien kunnen veel soorten onderhoudswerk nu gedaan worden. Coby en Jan Arie Bot van Kwekerij Jan-Arie Bot in Molenaarsgraaf hebben volop assortiment voor nieuwe aanplant en geven graag advies.

Om te beginnen zijn er de najaarsbloeiers, zoals herfstanemonen en siergrassen. Daarnaast is het najaar een prima tijd om fruitbomen te planten; de grond is nog warm en de bomen zullen nog wortelen. “Wie nu plant, kan in het voorjaar oogsten”, belooft Coby. “Denk aan appel- en perenbomen, maar ook aan leifruit. Daarnaast kun je ook allerlei andere bomen nu planten, zoals leibomen en bolbomen.”

Siertuin

De kwekerij begon ruim 35 jaar geleden op kleine schaal met de verkoop van sla- en andijvieplantjes, coniferen en zaden. Al snel vroegen klanten ook naar onder andere vaste planten en perkgoed. Coby: “De siertuin is voor veel mensen belangrijker geworden.” Jan Arie: “Tegenwoordig is de tuin een verlengstuk van het leven binnenshuis.” Coby: “Een tuin zegt iets over jezelf, wat voor type je bent.”

Met plezier denken Jan Arie en Coby met hun klanten mee, of die nu van een strak of juist van een speels ontwerp houden. Coby: “De een wil een border vol pluimhortensia’s of grassen met wuivende halmen, de ander houdt van bijen en vlinders en wil allerlei verschillende bloemen in de borders. Daarom is vragen stellen en luisteren belangrijk. Ook de ligging van de tuin en de grondsoort zijn factoren om rekening mee te houden. Advies over bemesting, snoeien en onderhoud hoort ook bij ons werk.”

Advies op maat

De kracht van Kwekerij Jan-Arie Bot zit in het advies op maat. “Veel mensen komen met een papiertje met afmetingen van hun tuin en foto’s op hun mobiel of laptop. Dan zetten we de tuin hier ter plaatse uit. We maken het visueel, door langs de planten te lopen en klanten te vragen mee te doen.”

De kwekerij heeft altijd veel op voorraad. Coby: “Dat is de kracht van ons bedrijf. Verder zijn we onbetwist beukenhaagspecialist in de regio. We zijn een echt groencentrum. Voor elke tuin vindt de klant bij ons een warm welkom.’

