Toyota Kooijman Gorinchem Zet de Spotlight op de Yaris Cross

do 2 nov. 2023, 11:19

GORINCHEM • Toyota Kooijman Gorinchem gaat groots met de Yaris Cross en u bent uitgenodigd om te profiteren! Ontvang nu €2000 extra inruilwaarde bij aankoop van de Yaris Cross, dé compacte SUV die snel leverbaar is, zuinig rijdt en staat voor unieke betrouwbaarheid in combinatie met 10 jaar garantie!

We staan voor persoonlijke aandacht: Een kennismaking met Fabian en Dion.

Achter elke auto staat een team dat meer is dan verkopers; die begrijpen dat de keuze van een auto persoonlijk is. Bij Toyota Kooijman Gorinchem staan Fabian en Dion voor u klaar om u te begeleiden bij het vinden van de perfecte auto die aansluit op uw wensen en behoeften. De mannen gaan en staan voor erkenning en herkenning en bieden u graag een persoonlijke ervaring.

Fabian, met zijn brede glimlach en veel kennis van Toyota modellen is gepassioneerd om elke klant een unieke ervaring te bieden. Of u nu op zoek bent naar een stijlvolle stadsauto of een betrouwbare gezins-SUV, Fabian bewaart altijd de rust en zorgt ervoor dat u de juiste keuze kan maken.

Met Dion aan het stuur als vestigingsmanager en autoliefhebber in hart en nieren, krijgt u altijd een passend advies opmaat. Hij deelt graag zijn passie voor auto’s en staat te popelen om te laten zien waarom de Yaris Cross meer is dan zomaar een auto. Met zijn praktische kennis en ervaring maakt hij elke ontmoeting met de Yaris Cross een ontdekkingstocht vol enthousiasme.

Een familiebedrijf met traditie

Toyota Kooijman Gorinchem is niet zomaar een autodealer; het is een familiebedrijf met een lange traditie in het leveren van kwaliteit en service. Als gevestigde naam in de regio zijn wij trots op ons erfgoed en kijken wij ernaar uit om u deel te laten uitmaken van de Toyota familie.

Ontdek de Yaris Cross: Snel leverbaar, zuinig en betrouwbaar

De Yaris Cross is een auto met innovatie en stijl. Met zijn snel leverbare modellen, zuinige prestaties en unieke betrouwbaarheid, is deze compacte SUV ontworpen om aan al uw verwachtingen te voldoen. Bovendien biedt de hybride technologie een milieuvriendelijke rijervaring, waardoor u niet alleen in stijl, maar ook met een gerust hart de weg op gaat.

Maak kennis met de Yaris Cross bij Toyota Kooijman Gorinchem en ontdek waarom deze auto de perfecte keuze is voor uw rijbehoeften. Profiteer nu van de speciale aanbieding van €2000 extra inruilwaarde en ervaar de persoonlijke aandacht van het toegewijde verkoopteam.

Toyota Kooijman Gorinchem – Persoonlijke aandacht telt en waar rijden een ervaring wordt.

Toyota Kooijman Gorinchem

Avelingen-West 4, 4204 MS Gorinchem

Tel 0183 633 733

www.kooijman-autogroep.nl