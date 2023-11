advertorial

Het Liesvelt: zelfstandige dierenkliniek met oog voor persoonlijk contact

do 2 nov. 2023, 08:14

Zakelijk 210 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Of het nu gaat om rundvee, kleiner vee of gezelschapsdieren: bij Dierenkliniek Het Liesvelt vinden ze een persoonlijke benadering, hoge kwaliteit, service en een aantrekkelijke prijs heel normaal.

Jan van Duijnhoven en Kees Pellikaan vormen samen een maatschap met een ruim opgezette hoofdlocatie in Groot-Ammers en een dependance in Ameide. Zo bedienen ze, samen met hun team, huisdiereigenaren en rundveehouders uit de verre omtrek.

Jan: “We zijn één van de weinige klinieken in de omgeving die niet is overgenomen door een investeringsmaatschappij. Door onze zelfstandigheid kunnen we klanten een persoonlijke benadering bieden. De avond-, nacht- en weekenddiensten draaien we zelf en huisdiereigenaren worden niet doorverwezen naar een ver weg gelegen kliniek.” Kees vervolgt: “In het schapenseizoen (van februari tot en met mei, red) worden we zo’n beetje iedere nacht opgeroepen voor verlossingen. We springen met liefde uit ons bed om de veehouder bij te staan en ervoor te zorgen dat de dieren gezond ter wereld komen.”

Gezonde veestapel

Jan en Kees vinden persoonlijk en laagdrempelig contact met rundveehouders van groot belang. Kees: “We kennen ze door en door en zij kennen ons, dat werkt prettig. Er zijn diverse manieren om een rundveebedrijf te begeleiden. Rekening houdend met de bedrijfsfilosofie van de veehouder komen we in samenspraak tot een opzet voor een gezonde veestapel. We staan naast de veehouder en kunnen ze met onze expertise bijstaan, adviseren en begeleiden om hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren passend binnen de, door de veehouder, gekozen bedrijfsstrategie.”

Preventie

Preventie is belangrijker dan ooit. “Voorkomen is beter dan genezen”, legt Jan uit. “Periodiek komen we langs bij de veehouder voor onder andere het uitvoeren van drachtcontroles, het onthoornen van kalveren en het bespreken van mogelijke gezondheidsproblemen. Zo wordt ziekte en dus behandeling in veel gevallen voorkomen, al is het natuurlijk niet uit te sluiten.” Dierenkliniek Het Liesvelt zoekt constant naar manieren om veehouders nog beter van dienst te kunnen zijn op het gebied van preventie. “Sinds een aantal jaar maken we gebruik van het monitoringsprogramma Vetwerk”, licht Kees toe. “In een notendop betreft het een programma waarin scores van de veestapel digitaal worden bijgehouden. We kunnen op basis van de gegevens problemen signaleren en er direct op acteren. Zo dragen we nog meer bij aan de optimalisatie van de bedrijfsprocessen van rundveehouders.”

Gezelschapsdieren

Naast de landbouwhuisdieren is er in de dierenkliniek ook ruime aandacht voor gezelschapsdieren. Huisdiereigenaren kunnen met hun hond, kat en konijn terecht bij de klinieken in Groot-Ammers en Ameide. Dit bedrijfsonderdeel is de laatste jaren sterk gegroeid en diergeneeskundig naar een hoger niveau gebracht. “Dat dit zo’n succes is geworden is mede te danken aan ons fantastische en gedreven team bestaande uit dierenartsen en paraveterinairs”, zegt Jan trots.

Dierenkliniek Het Liesvelt

Energieweg 32 – Groot-Ammers

T: 0184-601558

E: liesvelt@xs4all.nl

I: www.dierenkliniekhetliesvelt.nl