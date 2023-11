advertorial

De Ridder Technische Dienstverlening B.V.: InstallQ-gecertificeerd installatiebedrijf

wo 1 nov. 2023, 18:10

NIEUW-LEKKERLAND • Er zijn nog steeds mensen die niet weten dat Erik de Ridder het witgoed definitief achter zich heeft gelaten en dat hij zich sinds medio 2022, samen met zijn jongste zoon Richard, alleen nog maar richt op de technische dienstverlening.

“Installatiewerk maakt al vijfentwintig jaar deel uit van onze werkzaamheden”, legt Erik uit. “Toen het plan ontstond om samen met mijn zoon een bedrijf op te richten, besloten we om ons alleen nog maar te concentreren op de installatietechniek en te stoppen met de verkoop van witgoed, audio en klein huishoudelijke apparaten.” Daar hebben vader en zoon tot dusver geen spijt van. Ze leveren en monteren volop airco’s en verwarmingssystemen. Daarnaast zijn ze in te zetten voor elektrotechniek en loodgieterswerk, zoals het oplossen van storingen aan installaties, het onderhouden van cv-ketels en het leveren en plaatsen van sanitair en drinkwaterinstallaties. Richard: “We richten ons op bedrijven, kleine utiliteitsbouw en de particuliere markt. Ook vastgoedeigenaren bezorgen ons veel elektra- en loodgieterswerk. We hebben gemiddeld zo’n vijf monteurs, zowel vaste werknemers als zzp’ers, op locatie aan het werk.” Om ook in de toekomst alle klussen geklaard te krijgen, kan het duo nog wel extra gekwalificeerde installatiemonteurs gebruiken. “We komen graag in contact met monteurs die ons team willen komen versterken”, aldus Richard.



Hybride

Verduurzaming van woningen en bedrijfspanden is natuurlijk ook voor het team van De Ridder dagelijks werk. Niet alle huizen en gebouwen zijn qua isolatie op orde en daarom ongeschikt voor de installatie van uitsluitend een warmtepomp. Ze adviseren daarom regelmatig een hybride oplossing om te verwarmen. Er wordt dan een warmtepomp in combinatie met een cv-ketel geïnstalleerd en dit levert vaak een energiereductie op van 70%. “Goed voor het milieu en de portemonnee”, lacht Erik. Zonnepanelen kunnen ook worden geleverd door De Ridder en worden vervolgens door een compagnon vakkundig gelegd.



Kwaliteitsregister

Sinds medio september 2023 is het bedrijf InstallQ-gecertificeerd en opgenomen in het betreffende kwaliteitsregister. De Ridder Technische Dienstverlening beschikt dus over de juiste kennis en kunde, is bekend met de wet- en regelgeving in hun vakgebied en passen dit toe in de praktijk. Hierop worden ze getoetst en regelmatig gecontroleerd. “We zijn erg trots op de certificering en het geeft vertrouwen voor de toekomst”, vertelt Erik.

De Ridder Technische Dienstverlening B.V.

Plantenlaan 81b – Nieuw-Lekkerland

T: 0184-694885

E: info@deriddertechnischedienstverlening.nl

I: www.deriddertechnischedienstverlening.nl