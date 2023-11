advertorial

Brandpunt Optiek: Voor brillen, contactlenzen én oogzorg

wo 1 nov. 2023, 12:02

Zakelijk 560 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BRANDWIJK • Bij Brandpunt Optiek kunnen klanten terecht voor een oogmeting, een bril, contactlenzen en een gezondheidscheck van het oog. De winkel beschikt over een parkeerterrein voor de deur en is inmiddels een begrip in de Alblasserwaard.



Brandpunt Optiek is van dinsdag tot en met zaterdag geopend. Het is gedurende deze dagen mogelijk om binnen te lopen voor bijvoorbeeld het laten bijstellen van een bril. Voor andere zaken kan er via de website of telefonisch een afspraak worden ingepland met eigenaresse Bartje Vlot of één van haar deskundige medewerk(st)ers. “Door het maken van een afspraak, kunnen we de tijd nemen voor onze klanten en in alle rust een goede oogmeting doen of een nieuw montuur uitzoeken”, legt Bartje uit.



Oogzorg en kinderen

Bij Brandpunt Optiek is er veel aandacht voor oogzorg. Een oogmeting wordt uiteraard gedaan om achter de juiste bril- of lenssterkte te komen, maar ook om de gezondheid van een oog te checken. Bij klachten zoals dubbelzien, hoofdpijn, droge ogen, moeite met focussen of onrustig kijken is een oogmeting door een opticien aan te raden. Afwijkingen, waaronder staar of een hoge oogdruk, worden op die manier opgespoord en er kan dan actie worden ondernomen. Kinderogen werken net weer even anders en daarom komt er iedere maand, op wisselende dagen, een orthoptist bij Brandpunt Optiek. “Een orthoptist is gespecialiseerd in ogen van kinderen tussen de één en twaalf jaar”, licht Bartje toe. “Als kinderen bijvoorbeeld na een ogentest op het consultatiebureau een doorverwijzing krijgen, hoeven ze niet naar het ziekenhuis. Ze kunnen dan naar de optiekzaak in het dorp. Veel kinderen en ouders vinden dit fijn en het wordt gewoon vergoed door de zorgverzekeraar.”

3D-monturen

Rekken met zonnebrillen en brilmonturen voor kinderen en volwassenen sieren de wanden van de winkel en het aanbod is uiteenlopend. Bartje: “We zoeken altijd naar het montuur dat het beste past bij een persoon. En of dat nu een modern montuur is of een klassiek exemplaar, we hebben het allemaal.” Bij Brandpunt Optiek houden ze de nieuwste ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Ze verkopen tegenwoordig ook monturen van het merk Monoqool. Deze monturen worden geprint met de nieuwste 3D-techniek. De schroefloze brillen wegen maar 4 gram en zijn dus heel licht, maar opvallend sterk.

Brandpunt Optiek

Brandwijksedijk 15b - Brandwijk

T: 0184-642642

E: info@brandpuntoptiek.nl

I: www.brandpuntoptiek.nl