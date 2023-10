Nieuwe detective van Roelof den Ouden uit Nieuw-Lekkerland

33 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Onlangs is deel 10 verschenen van kinderboekenschrijver Roelof den Ouden uit Nieuw-Lekkerland. De titel van het boek is Rechercheur Van Driel en de affaire van de verdwenen wijn.

Wijnhandel Le Bon Vin in Dordrecht heeft problemen. Al gauw loopt het spoor tot over de grens. En voor rechercheur Wilfred van Boxtel is een reis naar België zelfs onvrijwillig.

Veel vragen doemen op: Waar zijn de partijen met kostbare wijn gebleven? Er waren toch duidelijke afspraken over gemaakt? Welke rol spelen de medewerkers van Willemstad Warehousing in Moerdijk? Waarom is het zo moeilijk om na te gaan wie de vervoerder van de wijn is geweest?

Deze spannende detective (hardcover, 211 pagina’s) is verkrijgbaar in de boekhandel voor 12,90 euro.