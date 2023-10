Leerlingen Eben Haëzer ervaren de bouw bij bezoek aan project Oranjeburgh in Groot-Ammers

di 31 okt. 2023, 09:05

Zakelijk Fotoseries 154 keer gelezen











GROOT-AMMERS • Op maandagmiddag 30 oktober is de gehele basisschool van de Eben Haëzer uit Groot-Ammers op bezoek geweest bij het naastgelegen project Oranjeburg.

De school had een projectweek georganiseerd met als thema ‘bouw’. Het bezoek aan het project ‘Oranjeburgh’ was een leerzame en praktische ervaring voor de ruim 160 leerlingen. Per twee groepen kregen de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan twee verschillen activiteiten. De ene groep kreeg uitleg van de architect in de bouwkeet over het ontwerp en het bouwproces. Bij de andere groep kreeg iedereen de kans om zelf een steen te metselen.

“Wij hopen hiermee ons steentje bijgedragen te hebben om kinderen enthousiast te maken voor de bouwsector”, meldt Mathilde Vonk van Blokland Bouwpartners.