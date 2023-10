UWV: banengroei in regio Gorinchem valt volgend jaar bijna stil

di 31 okt. 2023, 08:55

REGIO • In 2023 groeit het aantal banen in de arbeidsregio Gorinchem nog, maar in 2024 valt de banengroei bijna stil. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het vinden van personeel een lastige opgave.

Aanhoudende personeelstekorten belemmeren de groei van bedrijven. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het vinden van personeel een lastige opgave, meldt het UWV. Zo blijft de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig bestaan.

Bijna één op de vijf inwoners van het gebied is 50 tot 65 jaar. Zij schuiven door naar de groep 65-plus en bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Dit biedt kansen voor werkzoekenden in veel verschillende beroepen. Toch zijn er nog steeds mensen die belemmeringen ervaren om de stap naar werk te maken.

Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen in Gorinchem met bijna 4000 banen. In 2023 koelt de arbeidsmarkt in Gorinchem af. Volgens de prognose van UWV komt de banengroei hierdoor in een lagere versnelling en valt zelfs bijna stil in 2024. In de financiële dienstverlening, industrie en transport & logistiek zal het aantal banen in 2024 krimpen, terwijl het aantal banen in de ICT en zorg & welzijn nog wel groeit.

Halverwege 2022 piekte het aantal vacatures in Nederland tot het hoogste niveau sinds 1997. Inmiddels is het aantal openstaande vacatures wat lager. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Gorinchem ruim 3800 vacatures open. Ook de spanning op de arbeidsmarkt is iets lager dan een jaar geleden. Ondanks de kleinere banengroei blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden. Door oorzaken als vergrijzing, een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de veranderende vraag van werkgevers is er meer nodig dan een afkoelende economie om de personeelstekorten op te lossen.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vindt niet iedereen even makkelijk werk. Hiervoor zijn diverse redenen te noemen, bijvoorbeeld een aandoening, ziekte of handicap. Ook beschikken werkzoekenden niet altijd over de basisvaardigheden waar werkgevers om vragen. Zij hebben moeite met lezen en/of schrijven, of missen belangrijke digitale vaardigheden. Ook zijn sommige mensen terughoudend om (meer) te gaan werken. Door verlies van toeslagen of andere inkomensondersteuning verwachten zij er financieel niet of weinig op vooruit te gaan.