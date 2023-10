Digitale deuren gaan met Award open voor innovatieve bedrijven

DRECHTSTEDEN • Op maandag 11 maart 2024 zal de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht de ontmoetingsplaats zijn waar innovatieve ondernemers, studenten en bestuurders uit verschillende regio’s elkaar ontmoeten.

Tijdens de tweede editie van de Scale Innovation Award worden de schijnwerpers gericht op innovaties die het verschil maken. De jury is geformeerd. Ook de criteria en categorieën zijn bekend.

Daarmee is aanmelden voor de Scale Innovation Award nu mogelijk voor innovatieve bedrijven uit de regio Drechtsteden, Hoeksche Waard, Molenlanden en Gorinchem. Bedrijven kunnen de innovatieve ontwikkeling aanmelden via de website www.scale-innovationaward.nl.

De Scale Innovation Award is een regionaal initiatief dat is opgezet om innovatieve producten, diensten, processen of businessmodellen in de regio te stimuleren én een podium te geven. Deelname aan de Scale Innovation Award biedt bedrijven veel publiciteit en ruime netwerkmogelijkheden, om hiermee hun innovatie verder te brengen. De innovatieve ontwikkelingen dienen te voldoen aan een aantal criteria. Zo moet de innovatie nieuw zijn én economische of maatschappelijke impact maken. Ook dient de innovatie een bijdrage te leveren op één van onderstaande thema’s. Een volledig overzicht van de geldende criteria is te vinden via de website van de Scale Innovation Award.