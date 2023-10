Adrie Tukker benoemd tot interim directeur-bestuurder van Fien Wonen

vr 20 okt. 2023, 14:35

ALBLASSERWAARD • Adrie Tukker is door woningcorporatie Fien Wonen benoemd tot interim directeur-bestuurder.

Zij neemt deze rol op zich totdat er een nieuwe vaste directeur-bestuurder is gevonden. De inwoonster van Nieuw-Lekkerland vulde eerder dezelfde functie in bij Lek en Waard Wonen. In het afgelopen jaar is zij als interim bestuurder bij twee andere corporaties werkzaam geweest. ‘Haar brede ervaring en kennis van de sector maken haar een waardevolle aanwinst’, stelt Fien Wonen.

Adrie Tukker wil de banden met huurdersraden versterken. ‘Daarnaast zal Adrie verder vorm geven aan het ondernemingsplan ‘Wonen doen we samen’. Ook is zij voornemens een impuls te geven aan de voortgang van projecten, zoals onderhoud, renovatie en nieuwbouw.’

Fien Wonen is actief in de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de voormalige gemeente Zederik.