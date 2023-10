Gebroeders Noordzij vieren jubileum uitvaartonderneming

di 17 okt. 2023, 09:22

Zakelijk 445 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN-OUDEKERK/ALBLASSERDAM • Met een concert in de Hervormde kerk en een receptie in gebouw de Oude School te Giessen-Oudekerk vierden de broers Jan en Nieko Noordzij afgelopen zaterdag het feit dat ze 25 jaar geleden hun uitvaartonderneming zijn gestart. “Het is echt bijzonder om zo lang collega’s, maar tegelijk ook vrienden en broers te zijn”, zo vinden zij.

“Toen we begonnen met het verzorgen van uitvaarten was het echt nog een andere tijd. We hadden geen mobiele telefoon, geen routeplanner, enzovoorts. We moesten het doen met een semafoon, een dik stratenboek, en ga zo maar door. Om een proefdruk van een rouwkaart te laten zien aan een familie moest je toen een rit met de auto maken. Dat is nu allemaal anders. Een andere verandering is de komst van livestreams. In plaats van extra zalen te organiseren en in orde maken als er grote belangstelling verwacht wordt bij een uitvaart, is nu het online meekijken heel normaal geworden.”

Niet alleen de manier van werken is veranderd, ook de broers Jan en Nieko zijn niet meer dezelfde. Niet alleen wat haarkleur en hoeveelheid haar betreft, maar vooral ook op de manier hoe ze tegen het leven en de dood aankijken. Jan en Nieko: “We zijn mede gevormd door de vele uitvaarten, levensverhalen, gebeurtenissen en situaties waar we bij betrokken geweest zijn.”

‘De jongens van Noordzij’ zijn in de Alblasserwaard en omgeving geen onbekende gebleven. Velen kennen Jan namelijk ook als organist, omdat hij de afgelopen 25 jaar naast concerten, op verzoek ook in tal van uitvaartdiensten speelde.

“Wat je nodig hebt om goed met elkaar samen te werken is openheid en vertrouwen. Je moet echt van elkaar op aan kunnen”. Dat dit bij hen zo is bleek afgelopen zaterdag wel toen Nieko, die naast het uitvaartwerk ook dichter is, zijn broer Jan verraste met een gedicht en hem verzocht om er spontaan muziek bij te improviseren, terwijl hij het gedicht voordroeg. Uit de reacties na afloop bleek dat de samenwerking tussen Jan en Nieko niet alleen goed verliep maar ook erg werd gewaardeerd.

Met dankbaarheid kijken de beide broers terug op de voorbije periode: “25 jaar is voor ons echt een mijlpaal”. Zij hopen de komende jaren hun uitvaartwerk op de inmiddels vertrouwde wijze voort te zetten, samen met hun team.

Een videoclip die gemaakt is ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum is op internet te vinden via de zoekterm ‘Afscheidslied noordzij’.