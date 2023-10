Kaasboer Derek van Vliet beste kaaskenner van Nederlandse detailhandel

ALBLASSERDAM/NIEUW-LEKKERLAND • Derek van Vliet van Van Vliet’s Weidewinkel is deze week benoemd tot beste kaaskenner van de Nederlandse detailhandel. Hij won een gouden medaille. Brons was er voor John Koemans, ook uit Nieuw-Lekkerland, van Bezorgmijkaas.nl.

Tijdens de wedstrijd voor de titel ‘Beste Kaaskeurder van 2023’ moesten tien ‘boorsels’ worden beoordeeld. De deelnemers moesten aangeven om wat voor soort kaas het ging, hoe oud de kaas was, welke kwaliteit deze had en welke eventuele smaakafwijkingen er waren. Ze mochten daarbij kijken, proeven, ruiken, voelen. Derek scoorde het hoogst. Zaterdag 14 oktober stond hij met de behaalde oorkonde en medaille in zijn verkoopwagen op de markt op het Scheldeplein in Alblasserdam.

Deze week hebben 725 kaasprofessionals vanuit de kaasindustrie, -handel, -speciaalzaken en kennisinstituten gekeken, geroken, gevoeld en geproefd van een speciaal voor hen geselecteerd assortiment Nederlandse kaas. Dit aantal deelnemers markeert een nieuw record in de 64-jarige geschiedenis van het NNKC (Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours). “Het onderstreept opnieuw het onverminderde enthousiasme van de kaassector voor vakmanschap en kwaliteit,” zo laat de organisatie weten.

Het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours werd dit jaar voor de 63e keer georganiseerd en is de enige in zijn soort ter wereld. Tijdens een entertainmentshow in Hart van Holland in Nijkerk zijn de winnaars bekend gemaakt. De prijsuitreiking werd omlijst met optredens van de 3JS, Rob Scheepers en Christian Farla en werd gepresenteerd door Harry Piekema. Na afloop was er een enorm kaasbuffet met het beste dat Nederland op kaasgebied te bieden heeft.

Derek van Vliet deed voor de zesde keer mee en wist dit jaar goud te behalen. De kaaskenner hoopt volgend jaar weer mee te doen.