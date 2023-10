Vluchtelingen bieden kansen op krappe arbeidsmarkt; Sagni en Tarek aan de slag bij Monta

MOLENAARSGRAAF • Vluchtelingen inzetten op de werkvloer: in de huidige krappe arbeidsmarkt biedt dat volop kansen voor ondernemers.

Veel bedrijven zijn hier nog onbekend mee, maar mensen die asiel aanvragen in Nederland mogen 24 weken per jaar werken. En er loopt momenteel een rechtszaak om die beperking op te heffen. Bij Monta, dat de logistiek voor een groot aantal webshops in de Benelux verzorgt, kijken ze daarnaar uit.

Op de afdeling Inbound van de vestiging in Molenaarsgraaf zijn Sagni uit Ethiopië en Tarek uit Syrië aan de slag. Dagelijks werken ze daar mee aan het verwerken en registeren van artikelen die webshops aanleveren aan Monta. Dat gaat met een brede lach op het gezicht.

Bram Kortleve, implementatiemanager bij Monta, ziet het met genoegen aan. “Bij het in dienst nemen van Sagni en Tarek speelde hun motivatie een heel belangrijke rol. Al bij de kennismaking merkten we meteen dat ze graag de handen uit de mouwen steken en dat ze goed in het team passen.”

Ondernemersvereniging Graafstroom

De twee vluchtelingen zijn respectievelijk elf en negen maanden in Nederland. Tijdens een excursie van Ondernemersvereniging Graafstroom vertelde Willeke Versluis van Untapped Talents, gespecialiseerd in werving en selectie van talenten met een vluchtelingenachtergrond, over de meerwaarde van het bieden van een werkplek aan asielzoekers.

Monta – een snel groeiend bedrijf met veel behoefte aan nieuwe medewerkers – zag daarin meteen kansen. “Zeker ook omdat we graag deze mensen willen helpen; de hele dag niets doen, dat is voor niemand goed. Een groot voordeel is dat Untapped Talents het papierwerk voor hun rekening nam.”

Werken is leven

Sagni en Tarek zelf grepen de kans met beide handen aan. “Dit is voor ons heel belangrijk. Werken is leven. Onze lichamen zijn er niet voor gemaakt om 24 uur per dag op bed te liggen. Daarnaast raak je steeds meer in de stress als je alleen maar voor je uit zit te kijken.”

Zeker zo belangrijk: ze voelen zich helemaal thuis bij Monta. “Vanaf de eerste dag maken we deel uit van het team. Iedereen is vriendelijk en de lach van de Nederlanders is echt besmettelijk. Wij zijn heel dankbaar dat we hier aan de slag konden gaan.”

Ongelofelijk zuur

Op de achtergrond speelt nog wel de beperking dat asielzoekers maximaal 24 weken per jaar mogen werken. Bram Kortleve: “Wat ons betreft verdwijnt die regel. Het is voor zowel bedrijven als vluchtelingen ongelofelijk zuur als werknemers die goed functioneren en ingewerkt zijn verplicht zijn er een punt achter te zetten.”

Hij vervolgt: “Voor Monta was het van tevoren geen reden om dit niet te doen. Wij zijn gewend aan pieken in het bedrijfsproces en het inzetten van tijdelijk personeel. Maar als het aan ons ligt blijven Tarek en Sagni ook na die 24 weken gewoon bij ons werken.”

Untapped Talents

Voor bedrijven vindt Untapped Talents gemotiveerde en getalenteerde kandidaten met een vluchtelingenachtergrond. ‘In Nederland is het voor mensen met een vluchtelingenachtergrond moeilijk om werk te vinden, wat zonde is omdat er zoveel potentieel onbenut blijft.’

‘Kandidaten bieden wij de kans te bouwen aan hun carrière’, meldt de organisatie op de eigen website. ‘Wij zijn er trots op om werkgevers te helpen bij het invullen van vacatures, terwijl we tegelijkertijd een positieve impact hebben op de levens van mensen met een vluchtelingenachtergrond.’

Integratie

Er is een onderscheid tussen ‘statushouders’ die gelijk aan de slag kunnen en ‘asielzoekers’ die op dit moment 24 weken mogen werken per jaar als ze zes maanden in Nederland zijn. “Als asielzoekers werk vinden gaat de integratie in Nederland ook veel makkelijker, ze leren de taal sneller en de kans is veel kleiner dat ze in de bijstand terecht komen.”

Voor meer informatie kunnen belangstellenden vrijblijvend contact opnemen met Untapped Talents: www.untappedtalents.nl

Rechtszaak

In april bepaalde een rechter dat een asielzoeker langer dan 24 weken per jaar mocht werken bij een slachterij. Het UWV en het ministerie gingen echter in hoger beroep. “Het gaat hier om een zaak waarin één van de lagere rechters een dergelijke ingrijpende uitspraak doet, waardoor regelgeving ongeldig wordt verklaard”, stelde een woordvoerder van het ministerie tegenover de NOS.

“Dan ligt het in de rede om in hoger beroep te gaan. Tegelijkertijd zijn we, los van deze rechtszaak, aan het kijken naar belemmeringen die asielzoekers ervaren bij het toetreden tot de arbeidsmarkt waaronder de 24-weken eis.”

Dit artikel stond in de Vacaturekrant, die Kontakt Mediapartners deze week uitgaf.