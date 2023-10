Eerste Fien & Teun themapark in China geopend

WENZHOU/MOLENAARSGRAAF • Kindermerk Fien & Teun van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf bereikte donderdag een nieuwe mijlpaal: het eerste Fien & Teun themapark in China werd geopend. \

Het park, gelegen in Wenzhou (provincie Zhejiang) nodigt Chinese kinderen en hun ouders uit om te ‘Leren door Spelen’ in de natuur en sluit aan bij het nationale beleid voor kindvriendelijke steden (Child Friendly Cities Policy).

Deze toeristenattractie is geïnspireerd op Avonturenboerderij Molenwaard, het themapark in Groot-Ammers waar de verhalen van Fien & Teun tot leven komen. De Grand Opening werd bijgewoond door de Vice Consul-Generaal van Nederland in Shanghai, Sachi Claringbould.

Bebost gebied

Wenzhou Fien & Teun Forest Farm is een boerderij te midden van een bebost gebied waar kinderen kunnen spelen in de natuur en kennis kunnen maken met Fien en Teun en alle dieren van de boerderij. Door middel van educatieve programma’s leren de bezoekers meer over dieren, de natuur en de oorsprong van voedsel.

Het park wordt gekenmerkt door vele Fien & Teun live-shows, herkenbare attracties die te herleiden zijn naar de boeken en heeft bovendien een eigen strand compleet met faciliteiten voor zomerse waterpret. Zhejiang Seaven Parks heeft een licentie verkregen voor het park en is tevens verantwoordelijk voor de operatie en exploitatie van Wenzhou Fien & Teun Forest Farm.

Naamsbekendheid

Fien & Teun is een Nederlands kindermerk onder de paraplu van Van Hoorne Entertainment, een Alblasserwaards bedrijf op het gebied van familie-entertainment. In de afgelopen tien jaar is Fien & Teun uitgegroeid tot een bekend merk in Nederland, met 85% naamsbekendheid onder kinderen tussen 3 en 7 jaar.

Er zijn theatervoorstellingen, televisieseries, bioscoopfilms, muziek, merchandise en bekroonde themaparken ontwikkeld. Sinds 2020 wordt Fien & Teun in China gerepresenteerd en geëxploiteerd door Moonvis; een brandmanagement bedrijf dat actief is op het gebied van IP-licenties en merklokalisatie.

WeChat

Samen met Chinese partners heeft Moonvis de karakters Fien en Teun zowel online als offline in China geïntroduceerd. Er zijn diverse boekpublicaties, Chinese gesproken afleveringen van de tv-serie, evenementen, online aanwezigheid via een eigen WeChat Mini-Programma en de ontwikkeling van themaparken gerealiseerd, waardoor Fien & Teun meer zichtbaar en toegankelijk zijn geworden voor kinderen en hun ouders in China.