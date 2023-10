Veel belangstelling voor open dag bij zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg

GIESSENBURG • De open dag ter gelegenheid van de opening van de compleet vernieuwde winkel bij kaas- en zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg werd zaterdag 30 september druk bezocht.

Er was dan ook voor jong en oud van alles te beleven. De bezoekers konden rondkijken in de nieuwe winkel, die op die dag geopend werd. Maar ook kon men een kijkje nemen bij de koeien en kalfjes en in de kaasmakerij.

Voor kinderen was er een springkussen en een speciaal voor hen uitgezette speurtocht. Verder waren er stands van onder meer een imker, een bakker en een wijnboer.