Voormalige Ammerse schrijft kinderboek ‘SOS samoeraitraining’

56 minuten geleden

GROOT-AMMERS/REGIO • Tijdens de Kinderboekenweek in oktober wordt het nieuwe kinderboek ‘SOS samoeraitraining’ gepresenteerd, geschreven door Charlotte Doornhein, die opgroeide in Groot-Ammers.

Het boek gaat over een spannend avontuur in het hart van Brazilië, over het verborgen leven van moderne samoeraikrijgers en de diepe wereld van jiu-jitsu. “Dit boek biedt niet alleen entertainment maar ook waardevolle levenslessen en geeft een intrigerende draai aan de wereld zoals wij die kennen”, aldus de auteur.

Ze vervolgt: “Ik ben opgegroeid in Groot-Ammers en ooit met jiu-jitsu gestart omdat ik als zeventienjarige werd aangevallen door een dronken man. En je wilt na zo’n incident nog wel gewoon zonder angst met je fiets over de dijk kunnen fietsen en door de polder. Tegenwoordig geef ik les aan kinderen en volwassenen.”

Met haar nieuwe boek wil ze jiu-jitsu als sport en levensfilosofie onder de aandacht brengen en de lezers inspireren om volgens de waarden van de samoerai te leven.

“Dit boek is voor zowel kinderen als volwassenen boeiend om te lezen. In het begin wil de samoerai alles leren en doen. Naarmate de samoerai ouder wordt, zet hij dit opzij en gaat op zoek naar harmonie en welzijn”, aldus Mario den Edel, 10e dan Jiu Jitsu en oud-directeur van de Internationale Jiu Jitsu Federatie (IJJF).

Zaterdag 14 oktober is de officiële boeklancering van ‘SOS samoeraitraining’. De lancering vindt plaats bij sportschool Yamato in Weesp. Het boek telt 190 pagina’s, kost 16,95 euro en heeft ISBN 978-94-93314-20-7. Het boek is te koop bij de boekhandel en via de website van Droomvallei Uitgeverij: www.droomvalleiuitgeverij.nl.