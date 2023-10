Event in Gorinchem over verandercommunicatie

GORINCHEM • Het Communicatieplatform Gorinchem (CPG) organiseert samen met Avres op maandag 9 oktober een event over verandercommunicatie. Belangstellenden zijn van 19.00 tot 22.00 uur welkom in de LingeLoods aan de Spijksedijk 28.

Bij Avres zitten ze middenin een veranderingsproces, waarbij communicatie een grote rol speelt. Op maandag 9 oktober nemen zij het CPG mee in dit proces. Het communicatieteam van Avres geeft tijdens dit bedrijfsbezoek een kijkje achter de schermen en vertelt welke stappen tot nu toe zijn gezet.

Avres is een Werk-Leerbedrijf waar ze mensen helpen met werk en geld. En bedrijven met sociaal ondernemen. Dat doen ze niet alleen voor Gorinchem, maar ook voor Molenlanden en Vijfheerenlanden. Met meer dan 700 medewerkers en zo’n acht locaties is Avres een grote werkgever in de regio. Begin 2023 startten zij het Ambitiefonds, waarmee ze anderen willen stimuleren ook te helpen in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.