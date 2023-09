100-jarig bestaan De Ruyter Trucks groots gevierd

MEERKERK • Het 100-jarig bestaan van het Meerkerkse bedrijf BV Automobielbedrijf J.C. de Ruyter & Zn, kortweg De Ruyter Trucks, werd groots gevierd op zaterdag 23 september. Er stonden bijzondere trucks klaar om bewonderd te worden door bezoekers, er stonden miniatuurtrucks om mee te spelen en ook voor kinderen was er voldoende vermaak.

De garage groeide in honderd jaar uit van dorpsgarage tot wereldbedrijf, maar altijd zijn ze in Meerkerk gevestigd gebleven. Inmiddels hebben vier generaties het bestuur overgenomen en is het bedrijf, gespecialiseerd in bedrijfswagen, enorm gegroeid. Om het 100-jarig bestaan te vieren werden bezoekers uitgenodigd op het terrein om een gezellig dag te beleven.