Vwo-leerlingen Oudehoven, Fortus, Gomarus, Heerenlanden en Campusianum te gast bij bedrijfsleven

23 minuten geleden

Zakelijk 113 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Driehonderdvijftig vwo-leerlingen uit de regio bezoeken deze week twee bedrijven of organisaties, om inspiratie op te doen voor hun aanstaande studiekeuze.

Zevenhonderd bedrijfsbezoeken in totaal dus, waarvoor bijna vijftig regionale ondernemingen en organisaties de deuren open zetten. De vijfdeklassers van de vwo-scholen Lyceum Oudehoven, Fortes Lyceum, Gymnasium Camphusianum, Gomarus Scholengemeenschap en Heerenlanden gaan naar door hen zelf gekozen bedrijven.

Deze dagen van loopbaan- en beroepenoriëntatie zijn een initiatief van de deelnemende scholen en i_lab, de coöperatie waarbinnen onderwijs, ondernemers, organisatie en overheden in de regio samen inspireren en innoveren. Het doel: vwo-leerlingen die binnen afzienbare tijd een studiekeuze moeten maken, kennis laten maken met de praktijk.

Arbeidsmarkt

“Ze staan voor een hele belangrijke beslissing, maar deze leerlingen hebben vaak geen idee wat de arbeidsmarkt te bieden heeft, want zij hebben geen lange stages tijdens hun periode in het voortgezet onderwijs’’, weet Arienne Vertooren, directeur van i_lab.

“We hopen dat deze bedrijfsbezoeken meer inzicht geven in de keuzemogelijkheden die er zijn en dat ze daarnaast kennis maken met de mooie bedrijven en organisaties in onze regio.”

Ziekenhuis

Het bedrijfsleven werkt graag mee. Bedrijven, banken, advocaten- en accountantskantoren, ziekenhuis, gemeenten, veiligheidsregio, politie, Waardlanden, horeca; het is maar een greep uit het aanbod voor de leerlingen.

De jongeren krijgen tijdens hun bezoek een presentatie over het bedrijf, leren welke beroepen er zijn en de gastheer of -vrouw vertelt hoe hij of zij zelf in deze functie terechtgekomen is.

Pilot

Wat Adrienne Vertooren betreft, krijgen deze oriëntatiedagen in de toekomst een bredere navolging. “We hebben deze pilot opgezet voor de leerlingen uit 5 vwo. Hopelijk kunnen we een volgende keer een zelfde programma aanbieden voor de havoleerlingen uit de regio.”