Vegetarische burger nieuwe kokkin Gasterij Molenwaard in finale ‘Best Burger Benelux’

18 minuten geleden

MOLENAARSGRAAF • Esther de Zeeuw is nog maar net gestart als kokkin bij Restaurant Gasterij Molenwaard op Vakantiepark Molenwaard, maar weet met haar kookkunsten nu al prijzen te winnen.

Zo doet zij mee aan een competitie ‘Best Burger Benelux’. Door middel van een battle wordt bepaald welke burger de beste is van de Benelux. Deze week kreeg ze te horen dat haar volledig vegetarische burger de ‘Giessenburger’ door is naar de finale en behoort tot de beste vijf burgers.

De finale staat gepland op 10 oktober. Hier zal Esther het opnemen tegen de vier andere finalisten in de categorie ‘veggie-based burgers’. Of de burger hierna ook op de menukaart van Gasterij Molenwaard zal verschijnen is nog niet bekend.