WoWKeet opent in Sliedrecht en zoekt talenten voor water- en scheepsbouw

SLIEDRECHT • Het Nationaal Baggermuseum, Career Boost (Hoger Onderwijs Drechtsteden) en diverse voortgezet onderwijsscholen, hebben de handen ineengeslagen in een consortium binnen de ‘WoWKeet’, dat zich inzet voor innovatie en uitdagingen in de water- en scheepsbouwsector.

Dit initiatief heeft tot doel de sector nieuw leven in te blazen door talenten aan te trekken en het imago te versterken.

De zogeheten WoWKeet, afgekort van ‘Wonders of Water’, bevindt zich naast het Nationaal Baggermuseum. Het is een bruisende onderzoeksomgeving waar leerlingen, studenten, gevestigde bedrijven in de water- en scheepsbouw, startups en onderzoekers samenkomen.

De kernmissie van de WoWKeet is tweeledig: het aantrekken van nieuw talent met relevante interessegebieden en het bevorderen van levenslang leren. Dit initiatief is gericht op het creëren van een rooskleurige toekomst voor de waterbouwsector in Sliedrecht.

De feestelijke opening van de WoWKeet staat gepland voor 21 september, met een reeks boeiende activiteiten en evenementen om deze mijlpaal te vieren. Het project heeft een initiële looptijd van minimaal vijf jaar, met de ambitie om dit uit te breiden naar tien jaar. Bovendien wordt overwogen om de WoWKeet in de toekomst naar faciliteiten aan het water te verplaatsen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de omgeving.

De WoWKeet vormt een aanvulling op het Nationaal Baggermuseum, waar innovatie en educatie hand in hand gaan en een veelbelovende toekomst voor de waterbouwsector wordt omarmd.