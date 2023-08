Tanja Driesen viert jubileum met Liesvelds Bindsters

1 uur geleden

Zakelijk 112 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Als achttienjarige begon Tanja Driesen als zelfstandig ondernemer in bloemen. Deze maand viert ze met Liesvelds Bindsters in Groot-Ammers het 25-jarig bestaan.

Na een kwart eeuw in de bloemen is voor Tanja een moment aangebroken voor een feestje én om na te denken over een volgende stap; haar zaak staat te koop. Zodra ze een goede opvolger heeft, geeft ze haar snoeischaar en sleutel door aan een andere bloemenliefhebber met ondernemerstalent. “Het is spannend om die keus te maken, maar ik ben toe aan een nieuwe uitdaging”, zegt ze. “Ik ben het nog niet zat, als ik het niet verkocht krijg, blijf ik doorgaan.”

Seizoenen

Nog altijd geniet ze van de wisseling van de seizoenen en de manier waarop die doorwerkt in haar aanbod. “Nu komt de herfst weer, met bessen en vruchten. Heerlijk. En straks weer de kersttijd. Als kind vond ik dat al leuk, kerstbomen verkopen in het tuincentrum van mijn ouders, Ria en Arie Visser in Giessenburg. Ook het bruids- en rouwwerk vind ik prachtig om te doen, om daar mijn gevoel in te leggen.”

Regio-bloemist

Met flink aanpakken, enthousiasme en creativiteit bouwde Tanja een zaak op die ook buiten het dorp bekendheid verwierf. “Het is een leuke, goed lopende regio-bloemist. Ik vind het vak superleuk, ook door het contact met mensen. Je wordt echt iemand van het dorp en er is een grote gunfactor. Het is heel hard werken, maar ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk.”

Veiling

Tanja combineert haar winkel met vrijwilligerswerk bij de brandweer en met de zorg voor drie kinderen (van veertien, twaalf en zeven jaar). In de periode waarin ze moeder werd van haar oudste werd het mogelijk om online verse bloemen te bestellen en hoefde ze niet meer voor dag en dauw naar de veiling. “Ik koop drie à vier keer in de week vers in. Dan zit ik wel heel vroeg achter mijn computer.”

Keurmerk

Wie bij Liesvelds Bindsters bloemen koopt weet dat ze vers zijn, lang mooi blijven en dat er zo min mogelijk pesticiden zijn gebruikt. “De meeste bloemen in onze winkel hebben het MPS-keurmerk. Dat wil zeggen dat kwekers gekeurde bestrijdingsmiddelen gebruiken en niet teveel. Het keurmerk let ook op arbeidsomstandigheden bij kwekers. Als ik de keuze heb, kies ik voor MPS. Verder hebben we vooral Hollandse rozen in plaats van rozen uit Ecuador.”

IJsjes

Ter gelegenheid van het jubileum krijgen klanten bij een besteding vanaf 25 euro een linnen tas. Op vrijdag 1 september deelt Koud & Zoet ijsjes uit en er zijn leuke acties.