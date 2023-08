• De Kledingbank in Sliedrecht.

Maand lang opruiming bij Kledingbank in Sliedrecht

45 minuten geleden

SLIEDRECHT • Vanaf dinsdag 15 augustus tot en met vrijdag 15 september is er opruiming in de Kledingbank aan de Elzenhof 138 in Sliedrecht.

De zomerkleding mag weg voor de halve prijs. Een kledingstuk kost nu 1,25 euro ( gewone prijs 2,50 euro). Kinderkleding is lager geprijsd. Er is mooie tweedehands kleding voor dames, heren en kinderen. Ook is er allerlei linnengoed, schoenen, tassen, enzovoorts. Wie een gratis kledingpas heeft mag twee kledingstukken uitzoeken voor een kruisje.

Openingstijden zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.15 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.