Bedrijven uit Meerkerk en Ameide genomineerd voor OOM Award als beste opleider

52 minuten geleden

MEERKERK/AMEIDE • Smederij Meerkerk en Hamoen LMB uit Ameide zijn deze week genomineerd voor de OOM Award Midden-Nederland 2023. De OOM Award is de onderscheiding voor het meest actieve (metaal)leerbedrijf in de regio.

Naast de twee bedrijven uit de regio is ook RiGro Las en Montage uit Montfoort genomineerd. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van Metaalunie district Midden op 20 september.

“Wij doen van alles aan opleiden, op alle niveaus en voor iedereen”, zegt praktijkopleider Krijn de Vroome van Smederij Meerkerk. “Van jonge leerlingen die komen rondsnuffelen tot de medewerkers die hier al langer werken. Voor een bedrijf als dat van ons is dat essentieel, punt. Niet alleen omdat het goede vakmensen oplevert. Het zorgt ook voor motivatie. Hier gaat iedereen elke dag met plezier aan de slag met alle collega’s.”

Hamoen LMD uit Ameide is leverancier van landbouwmachines. “Opleiden is voor een technisch bedrijf als Hamoen L.M.B. superbelangrijk”, zegt chef werkplaats en praktijkopleider Nico Hakkesteegt. “De ontwikkelingen in onze sector gaan razendsnel, dus we moeten bijblijven. Daar steken we dus veel energie in. Voor mij is het heel mooi om te zien hoe onze medewerkers stappen blijven maken en er ook steeds meer plezier in krijgen. Daar gaat mijn praktijkopleidershart echt sneller van kloppen.”

De nominaties voor de OOM Award worden bepaald op basis van het aantal bijscholingsactiviteiten door de werknemers van het bedrijf, het aantal bbl-leerlingen dat wordt begeleid en het aantal stageplaatsen dat wordt aangeboden. Na de nominatie gaat een vakjury langs bij alle voorgedragen bedrijven. Deze jury komt vervolgens met een eindoordeel. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Metaalunie in het betreffende district.

De OOM Award is een initiatief van OOM, het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Het gezamenlijke doel is het vakmanschap in de sector naar een hoger plan tillen. Bij OOM zijn ruim 14.000 bedrijven met bijna 160.000 werknemers aangesloten. De bestuurders van OOM zijn afkomstig van Koninklijke Metaalunie, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie.