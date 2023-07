Veel aanloop voor viering eerste lustrum Pand 83 in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op woensdag 5 juli vierde Pand 83 haar eerste lustrum met een aantal activiteiten waar veel mensen op afkwamen.

Pand 83 is een collectieve voorziening voor kwetsbare mensen en een unieke plek waar verschillende initiatieven samenkomen. In het Pand aan de Planetenlaan 83 zijn de GAiN kringloopwinkel, de lunchroom van Sterk@Werk, Vluchtelingenwerk, het Huis van de Waard, Philadelphia met het project ‘Jij bent in Beeld’ en het Sociaal team van de gemeente Molenlanden gehuisvest.

’s Middags waren er diverse activiteiten op het plein voor het pand, waar veel aanloop was. ’s Avonds was er een besloten barbecue met de medewerkers en vrijwilligers van de diverse partijen van het pand. Tijdens het middagprogramma was er ook een officieel moment met korte toespraken van Hugo Baas, manager van de GAiN kringloopwinkel, wethouder Piet Vat en projectleider Martin Balfoort. Wethouder Piet Vat noemde Pand 83 daarbij onder andere ‘het kloppend hart van Molenlanden en een voorbeeld van hoe we met elkaar in Molenlanden bezig kunnen zijn’.