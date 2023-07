‘IJskar van Mar’ zorgt voor koude traktaties in de Alblasserwaard

12 minuten geleden

Zakelijk 68 keer gelezen

GROOT-AMMERS • De jonge onderneemster Marilène van de Graaf toert met haar ‘IJskar van Mar’ door de Alblasserwaard om feesten en andere bijzondere gelegenheden op te vrolijken met koude traktaties.

Dit bedrijf van de 13-jarige Marilène uit Groot-Ammers bestaat iets meer dan een jaar. Met haar elektrische ijsbakfiets verkoopt ze heerlijk Italiaans schepijs in de smaken vanille, aardbei en citroen.

Het is een fraaie, witte elektrische bakfiets met een speciaal koelgedeelte waarin het ijs heel lang bevroren blijft. “Veel mensen noemen me Mar, vandaar de naam”, legt Marilène uit. Het mooie logo is overigens ontworpen door haar 13-jarige nichtje Louise van Vliet.

Marilène heeft geen vaste plekken waar ze staat met haar ijskar. Op uitnodiging komt ze graag naar een feestlocatie om haar ijsjes aan te bieden. “Ik ben een aantal keren op plekken in het dorp geweest voor een barbecue, feestje, jubileum of bruiloft. Maar ook daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in Sliedrecht en zelfs een keer in Mijnsheerenland. De bakfiets gaat dan in de bus van m’n vader en die brengt hem dan naar de locatie van het feest.”

Reserveren en volgen kan via haar Instagram: @de.ijskar.van.mar. Of via een belletje naar Marilène: 06-18813062.