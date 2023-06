ingezonden mededeling

Rederij de Giessenstroom: ‘Het bestbewaarde geheim van Zuid-Holland’

1 uur geleden

Zakelijk 363 keer gelezen

GIESSENBURG • Recreatie en detailhandel combineren, dat is het doel van de Graanbuurt in Giessenburg. Start de dag met een kop koffie in het eetcafé of in de bakkerij, maak dan een rondvaart over de Giessen en struin aansluitend rond in de 26 winkeltjes in panden met gevels die nagebouwd zijn naar het beeld van het oude Giessenburg en Giessen-Oudekerk.

Een bezoek aan de Graanbuurt is met recht een dagje uit. En dat is ook de bedoeling, vertelt Jan Boer. “Het concept is recreatiedetailhandel. Als mensen hiernaartoe komen en ze vinden het leuk, dan komt het kopen vanzelf. Daar hoeft de focus niet op te liggen. Het nieuwe winkelen is een beleving, een ervaring. We bieden ook rondvaarten over de Giessen aan voor groepen van 20-40 personen. Als mensen hier aankomen voor de rondvaart, dan geven we ze de gelegenheid om eerst even tot rust te komen. Even iets drinken, bijpraten met de groep, rondlopen door de Graanbuurt en genieten van de rust van vroeger. Met historische bouwmaterialen proberen we die sfeer van vroeger en de bijbehorende rust hier terug te brengen. Pas als het gejaagde helemaal weg is, gaan we aan boord van salonboot ‘De Samenwerking’. Alles op het gemak. Haasten kan wel weer als ze naar huis gaan”, lacht Jan.

Hij kan honderduit vertellen over het ontstaan van de Graanbuurt en doet dat ook. Over hoe zijn ouders ooit begonnen met een uitdragerij, een graanmalerij en een museum en hoe hij en de rest van de familie vervolgens alle panden die bij de oude landbouwcoöperatie hoorden, kochten zodra ze op de markt kwamen. Hoe hij de gemeente overtuigde van het concept recreatiedetailhandel en hoe dit uiteindelijk de start van De Graanbuurt werd. En natuurlijk vertelt Jan hoe hij ertoe kwam om een levensgroot katoen-maché-beeld van Sudan, het laatste en inmiddels overleden mannetje van de noordelijke witte neushoorns, te kopen en op een zolder van de uitdragerij te zetten. Het moge duidelijk zijn: Jan vertelt graag over ‘zijn’ Graanbuurt en geniet ervan om mensen mee terug in de tijd te nemen.

Jan vertelt ook over Rederij de Giessenstroom, waar hij al ver voordat hij de eigenaar zou worden, over opschepte. “Als ik in de grote stad kom, dan hebben mensen nog nooit gehoord van Giessenburg. Dan vertel ik altijd al dat er op de Giessen een oude Amsterdamse rondvaartboot uit 1921 vaart. Het is de boot waar The Beatles in Amsterdam een tochtje mee maakten.” Hoewel de oorspronkelijke Amsterdamse boot nog wel op de Giessen dobbert, maakt Jan de rondvaarten tegenwoordig met een replica die hij zelf bouwde, samen met zijn maat Piet. “De lambrisering maakten we van historische merantideuren en we hebben glas-in-loodramen uit België gebruikt voor het plafond. Het is toch geweldig dat iedereen op deze manier van de Giessen kan genieten? We zeggen weleens dat De Graanbuurt het bestbewaarde geheim van Zuid-Holland is. En eigenlijk willen we dat graag zo houden. Dus vertel maar niet verder hoe bijzonder het hier is”, sluit Jan met een knipoog af.

Rederij de Giessenstroom

Doetseweg 51

Giessenburg

06-54217274

rederijgiessenstroom.nl