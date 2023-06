ingezonden mededeling

Christoja Naturals: ‘We kiezen onze natuurlijke en biologische voeding heel bewust’

GIESSENBURG • De airco houdt de loods behaaglijk koel, maar Nicol Reubsaet zet hem toch even uit. “Voor de voeding is het belangrijk dat het hier koel blijft, maar als we mensen ontvangen in onze natuurlijke en biologische speciaalzaak voor hond en kat, dan zetten we hem uit. Anders kun je elkaar bijna niet verstaan”, legt hij uit. Tussen de stellingen en vriezers met vers vlees neemt een houten tafel een prominente plek in. “Als mensen ervoor openstaan, dan geven we hier voedingsadvies”, vult Nicols vrouw Diana aan. “Vroeger deden we alles vanuit huis en gingen we naar de mensen toe. Het is fijn dat we de mensen nu hier kunnen ontvangen.”

Het verhaal van Christoja Naturals begint in de woonkamer van Nicol en Diana in Gorinchem. Toen hun maltezer jong overleed, vermoedde het echtpaar dat de oorzaak onder andere lag in de voeding van het hondje. Ze doken in de wereld van de dierenvoeding en schrokken van de kwaliteit ervan. Voor hun andere honden haalden ze daarom natuurlijke natvoeding uit Duitsland. Omdat ook hun omgeving wel oren had naar de natuurlijke voeding, begonnen de woonkamer en de garage steeds meer op een pakhuis te lijken. “Op zeker moment konden we het niet meer kwijt. We moesten knopen doorhakken: óf we moeten ‘nee’ gaan verkopen, óf we zoeken een andere ruimte. Toen kwam in december 2021 deze woning met bedrijfspand op ons pad. Nu zijn we dé speciaalzaak voor hond en kat.”

In het pand is voldoende ruimte om verschillende producten te presenteren. Zowel de voeding als de supplementen en verzorgingsartikelen voor hond en kat zijn allemaal natuurlijk en/of biologisch. Daarnaast groeit het assortiment aan duurzame dierbenodigdheden. Het voedingsadvies is een belangrijk onderdeel van het werk. “Diana kwam eens mensen met een mopshondje tegen. Ze waren wanhopig, want hij krabde zich helemaal open en had overal kale plekken. Ze stonden op het punt om hun huisdier in te laten slapen. Ik ben toen bij die mensen thuis geweest en adviseerde ze om de voeding aan te passen en biologische kruiden als een kuur te geven. Het hondje bloeide helemaal op en heeft daarna nog jaren in goede gezondheid geleefd”, vertelt Nicol vol passie.

Nicol en Diana hebben het assortiment heel bewust samengesteld. “In sommige dierenwinkels kun je kiezen uit tien verschillende supplementen die helpen bij artrose. Wij kiezen heel bewust voor een of twee producten waarvan we weten dat het goede resultaten geeft. Dat doen we ook met brokken en vers vlees. We zijn geen prijsvechters. Wij concurreren op kennis en service. Door onze jarenlange ervaring in de praktijk en door scholingen hebben we veel kennis over voeding opgedaan. Diana is nu ook gestart met een eenjarige hbo-opleiding Voedingsadviseur hond en kat. Zo kunnen we straks nog beter advies geven.”

Christoja Naturals is iedere vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur geopend. Voor andere dagen of tijdstippen kan een afspraak gemaakt worden. Ook rijdt Nicol wekelijks bezorgroutes om bestellingen uit de webshop bij mensen thuis af te leveren.

Christoja Naturals

Nijverheidsweg 1

Giessenburg

0184-636875

info@christoja.nl

www.christoja.nl