Mourik uit Groot-Ammers en Wereldhavendagen bundelen krachten voor duurzame toekomst

1 uur geleden

Zakelijk 286 keer gelezen

GROOT-AMMERS/ROTTERDAM • Mourik, de dienstverlener in infrastructuur, industrie, milieu en utiliteitsbouw, kondigt vol enthousiasme aan dat zij partner is geworden van de Wereldhavendagen in Rotterdam.

Op vrijdag 23 juni vond de ondertekening van de samenwerking plaats. De sponsoring weerspiegelt de verbondenheid van Mourik met Rotterdam en de Rotterdamse haven. Mourik bouwt al jaren mee aan de duurzame toekomst van de haven.

De Rotterdamse haven staat aan de vooravond van grote veranderingen. De energietransitie krijgt in de haven in vele verschillende manieren vorm. Rotterdam is wereldwijd een hotspot van innovatie en vooruitgang. Mourik is tijdens de Wereldhavendag op 1, 2 en 3 september aanwezig en laat zien dat het al jaren koploper is op de thema’s water, energie en mobiliteit. Jong en oud kan innovaties zoals de allereerste 100% emissieloze graafmachine van dichtbij bewonderen.

Visie

Rimco de Groot, CFO van Mourik, ziet de samenwerking als een kans om aan een breed publiek te laten zien welke innovaties bijdragen aan een duurzame, emissieloze toekomst. “Binnen Mourik is er een belangrijke rol weggelegd voor duurzaamheid en circulariteit. In onze duurzaamheidsvisie ‘Mourik maakt morgen’ maken we de verbinding tussen innovatie- en daadkracht. Daarin varen wij dezelfde koers als de Rotterdamse haven, en dat laten we tijdens de Wereldhavendagen zien. Wij zijn dan ook met een grote stand aanwezig op de kade.”

Sabine Bruijnincx, directeur van de Stichting Wereldhavendagen, kijkt ook uit naar de partnership met Mourik: “We delen een gemeenschappelijke visie en kunnen met deze samenwerking laten zien welke duurzame ontwikkelingen in de maritieme sector spelen. Samenwerking is bovendien key bij het versnellen van innovaties en bijvoorbeeld in de energietransitie.”

Mourik Vakschool

De Wereldhavendagen ziet in toenemende mate de rol die het evenement speelt bij voorlichting over de carrièremogelijkheden van de haven. De organisatie zet aankomende editie nog steviger in op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden om de groeiende vraag naar nieuwe mensen te kunnen vullen. De Wereldhavendagen organiseert op 1 september een career event genaamd MATCH, waar Mourik met onder meer de Mourik Vakschool aanwezig is.