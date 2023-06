Water van Oasen voortaan nog zuiverder dankzij reverse osmose

vr 23 jun. 2023, 11:51

REGIO • Donderdag 22 juni gaat voor drinkwaterbedrijf Oasen in de boeken als een historisch moment.

Op deze dag nam het bedrijf de eerste drinkwaterzuivering officieel in gebruik die al het opgepompte oevergrondwater op basis van de reverse osmosis (RO) techniek gaat zuiveren tot helder en betrouwbaar drinkwater. Deze zogenaamde membraanzuivering, waarbij het eindproduct 100 procent drinkwater oplevert, is een primeur in Nederland. Oasen zet in op deze techniek om de hoge drinkwaterkwaliteit voor de toekomst te garanderen.

Gezamenlijke opgave

Ter ere van deze primeur en de 140ste verjaardag van Oasen, organiseerden we een symposium. Ruim 50 deskundigen dachten op donderdagmiddag 22 juni samen na over de toekomst van het Groene Hart. De deskundigen spraken over de onlosmakelijke rol die water speelt bij de grote opgaven voor komende jaren. Hoe gaan we het watersysteem van de toekomst vormgeven? Over een ding bleken de bezoekers het eens: het water dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken, moet beter beschermd worden.

De gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland, mevrouw Jeannette Baljeu: “Voldoende drinkwater van goede kwaliteit, nu en in de toekomst, is een opgave waar we met zijn allen voor staan.” Ook Waterschap Rivierenland gaf hun visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard. Heemraad en loco-dijkgraaf Goos den Hartog lichtte toe dat deze visie een historische wijziging betekent in het huidige watersysteem.

Overal toepassen

Oasen werkt aan een langjarig programma om alle zuiveringen uit te voeren met deze duurzame en innovatieve zuiveringstechniek. Walter van der Meer, directeur van Oasen: “140 jaar geleden stroomde er voor het eerst schoon water via een waterleiding naar Gouda. De oprichters droomden in die tijd van schoon drinkwater in de regio. De droom van toen maken we vandaag de dag nog steeds waar. Hoe anders de wereld van drinkwater nu is, een ding is voor Oasen hetzelfde gebleven. Volksgezondheid staat op één. Schoon en gezond drinkwater voor iedereen. Dat was toen en dat is nu.”

“Daarvoor moeten we als drinkwaterbedrijf blijven bouwen, letterlijk en figuurlijk. De wereld verandert snel en dat vraagt om een verandering van ons. Een andere manier van werken als antwoord op de grote uitdagingen waar we voor staan. Een van die antwoorden vinden we hier in Nieuw-Lekkerland. Na meer dan tien jaar onderzoek en bouwen, staat hier onze toekomstbestendige zuivering. Dit is waar wij 24 uur per dag hard aan werken: zorgdragen voor het beste drinkwater voor onze klanten.”

Kraakhelder

Na het inhoudelijke programma vond de opening van het zuiveringsstation in Nieuw-Lekkerland plaats. Mevrouw Jeannette Baljeu (provincie Zuid-Holland), Goos den Hartog (Waterschap Rivierenland) en Walter van der Meer (Oasen) verrichten de officiële openingshandeling. Met een druk op de knop werd het reservoir met troebel water dat op het podium stond weer kraakhelder en verscheen het logo van Oasen. De openingshandeling stond symbool voor de nieuwe zuiveringstechniek die Oasen toepast. Al het oevergrondwater wordt in één stap gezuiverd tot puur water.

Nieuwe uitdagingen

Oasen krijgt steeds meer te maken met nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en ongewenste stoffen in het milieu zoals zout (verzilting), medicijnresten en PFAS. Oasen zet daarom in op het vernieuwen en moderniseren van zuiveringen om ervoor te zorgen dat inwoners van het Groene Hart ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op onberispelijk drinkwater. Met deze nieuwe OSRO-zuivering wordt de best mogelijke drinkwaterkwaliteit gerealiseerd. De geavanceerde techniek is te vergelijken met een fijne zeef. Wanneer het oevergrondwater hier doorheen stroomt, blijft alleen het zuivere water over.