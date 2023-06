• Het team van Boni in Groot-Ammers.

Boni Groot-Ammers viert feest vanwege eenjarig bestaan

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • Op donderdag 22 juni bestaat de supermarkt Boni Groot-Ammers één jaar. Om dit te vieren, organiseert Boni Groot-Ammers van donderdag 22 juni tot en met zaterdag 24 juni verschillende acties en activiteiten voor haar klanten.

Zo ontvangen klanten op vrijdag 23 juni bij besteding van 25 euro een gratis appeltaartje bij inlevering van de originele bon die te vinden is in de speciale feestflyer van Boni die deze week huis aan huis wordt verspreid. Daarnaast maken klanten kans op een BBQ-pakket ter waarde van 50 euro. Klanten doen mee door hun kassabon op 22 en 23 juni met hun naam en telefoonnummer in de actieton te stoppen. Uit alle bonnen wordt een winnaar getrokken die dat weekend het BBQ-pakket nog kan komen ophalen.

Voor kinderen organiseert Boni Groot-Ammers verschillende activiteiten. Er staat onder andere een springkussen bij de supermarkt, kinderen kunnen worden geschminkt en er wordt een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaat dient uiterlijk zaterdag 24 juni ingeleverd te worden. De winnaar wordt maandagochtend bekend gemaakt.