Hartog Wonen: jouw stijl van leven

45 minuten geleden

Wanneer je door de verzorgde en gestylde showroom van Hartog Wonen wandelt, kom je de uitgebreide collecties van de mooiste woon- én slaapmerken tegen. Het aanbod is afwisselend en actueel, en bestaat uit eigentijdse meubelen en accessoires. Naast dat je in de winkel inspiratie op kunt doen en alles kunt vinden voor in je interieur, kun je bij Hartog Wonen ook terecht voor een persoonlijk interieur- en slaapadvies.



Voor elke stijl, smaak én budget

Of je nu van een modern, industrieel of klassiek interieur houdt, bij Hartog Wonen is er altijd een passende keuze voor jou! De merken INHOUSE, Henders & Hazel, XOOON, Auping en COCO maison zijn een kleine greep uit het grote aantal merken dat Hartog Wonen verkoopt. Door het ruime aanbod vind je bij Hartog Wonen ook altijd meubelen en woonaccessoires die bij jouw budget passen.

Persoonlijk woon-en slaapadvies

Ben je op zoek naar een nieuwe bank, nieuw bed of gehele nieuwe inrichting van je interieur? Onze ervaren verkoopadviseurs helpen je graag verder met een persoonlijk woon- en slaapadvies, gebaseerd op al jouw wensen. Voor een interieuradvies kun je kiezen uit twee verschillende pakketten, waarbij kleuradvies een vast onderdeel is en een 3D interieurplan optioneel is.

Tijdens een adviesgesprek met één van onze slaapexperts kunnen we daarnaast al jouw vragen op het gebied van slapen beantwoorden, en je helpen met de beste keuze voor bijvoorbeeld een nieuw matras of bed.









Onderhoudsproducten

Om jou zo lang mogelijk te kunnen laten genieten van je nieuwe meubelen, kun je bij Hartog Wonen ook terecht voor de beste onderhoudsproducten. Dit assortiment bestaat uit onderhoudsproducten voor hout, leder, meubelstof en microleder. Onze verkoopadviseurs helpen je graag met een passend onderhoudsadvies voor bij jouw aankoop.

Heb je meer hulp nodig bij het onderhouden van meubelen? Bekijk dan de video’s op onze website, waarin we je precies uitleggen hoe je jouw meubelen mooi kunt houden.

Terug in de tijd

Wist je dat de winkel van Hartog Wonen, die destijds nog een andere naam had, de eerste winkel was op de woonboulevard in Sliedrecht? Met de opening van deze winkel op 17 november 1967 is de Sliedrechtse woonboulevard als het ware ontstaan en met de tijd is deze locatie uitgegroeid tot Woonboulevard Sliedrecht, zoals we deze vandaag de dag kennen.

Ervaar het zelf

Ben je benieuwd geworden naar onze winkel en ons assortiment? Doe op www.hartogwonen.nl inspiratie op of kom langs in onze winkel aan de Leeghwaterstraat 71 en laat je adviseren door onze deskundige verkoopadviseurs.