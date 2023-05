Van Hoorne Entertainment wint met Assepoester De Musical voor tweede keer Musical Award

MOLENAARSGRAAF • Voor de tweede keer op rij mocht Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf de Musical Award ‘Eventim Publieksprijs Beste Familiemusical 2023’ mee naar huis nemen.

Maandagavond nam eigenaar Michael van Hoorne de de prijs tijdens het Musical Award Gala in ontvangst. ‘Deze prachtige publieksprijs is de beloning voor heel hard werken van al onze mensen, voor en achter de schermen’, zo laat de Alblasserwaardse ondernemer via Facebook weten.

‘Ik ben weer even een avond de gelukkigste man op aarde. (..) We gaan er weer van genieten en vooral mooie, grappige en leuke dingen blijven maken, met een ongelofelijk fijne ploeg mensen, voor de allerleukste doelgroep die er is: kinderen!’.