Kees ‘t Lam draagt houtkachelbedrijf C. ‘t Lam Meerkerk over aan zoon Richard: ‘Tijd om te genieten van pensioen’

1 uur geleden

Zakelijk 240 keer gelezen

MEERKERK • Na ruim 53 jaar gaat Kees ’t Lam het stokje van zijn houtkachelbedrijf C ’t Lam Meerkerk overdragen aan zijn zoon Richard. De 73-jarige ’t Lam is niet direct helemaal uit beeld. “Ik wil hem natuurlijk wel een eindje op weg helpen.”

Kees ’t Lam startte op 1 januari 1970 met zijn onderneming. Hij begon als smid, het vak wat hij van zijn oom leerde. Met de opkomst van het aardgas besloot hij twee jaar later echter om verder te gaan met verwarmingen. Later ontpopte het bedrijf zich tot de houtkachelspecialist die het tot op de dag van vandaag is. Toch zullen veel mensen uit de omgeving het bedrijf ook kennen als leverancier en onderhouder van tuinmachines en –gereedschappen. Met die tak stopte Kees zes jaar geleden.

Tijd voor andere dingen

Maar inmiddels is de tijd voor Kees gekomen om het iets rustiger aan te gaan doen en het bedrijf over te doen aan zijn zoon. “Ik ben 73 en dan is het wel eens tijd om andere dingen te gaan doen”, vertelt hij.

“Wel vind ik het heel leuk dat onze jongste zoon Richard (27) het bedrijf voortzet samen met zijn vrouw Laura. Hij is de jongste van tien kinderen en mijn vrouw Hilde en ik hadden er eigenlijk niet op gerekend dat iemand interesse had om de boel over te nemen. Richard is ZZP’er en vond het leuk om het bedrijf naast zijn eigen werkzaamheden voort te zetten. Ik zal zeker tot het einde van het jaar nog wel een handje helpen. Ik kan hem nog een hoop leren.”

Service

C. ’t Lam heeft zich ontwikkeld tot een bedrijf dat houtkachels en onderdelen hiervan verkoopt en installeert. Via de webshop worden zowel binnenlandse als buitenlandse klanten op hun wenken bediend.

“Er staan zo’n 1.500 verschillende onderdelen op onze website. Wanneer mensen op zoek zijn naar onderdelen van bijvoorbeeld het houtkachelmerk Barbas of Saey, komen ze bijna altijd bij ons terecht. Bovendien biedt de website een stukje service door suggesties te doen voor een onderdeel dat mensen mogelijk ook nodig hebben bij aankoop van een ander onderdeel. Dat heb ik zo kunnen doen door de productkennis die ik na al die jaren heb.”

Dank aan alle klanten

Die website blijft dus draaiende, terwijl de fysieke winkel in Meerkerk op maandag en vrijdag geopend is van 08:30 uur tot 16:30 uur. Kees en Hilde: “We nemen met gemengde gevoelens afscheid van onze trouwe klanten, maar het is tijd om van ons pensioen te gaan genieten. Wij willen iedereen die vertrouwen in ons heeft gehad de afgelopen 53 jaar hartelijk bedanken.”

Kijk voor meer informatie over houtkachels en onderdelen hiervan op www.ctlam-kachels.nl. Binnenkort verschijnen er bovendien voor geïnteresseerden op www.outletmeerkerk.nl artikelen over de activiteiten Kees en Hilde door de jaren heen.