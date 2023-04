Korenconcert in de Grote Kerk van Leerdam om geld op te halen voor kankerbestrijding

4 uur geleden

LEERDAM • Het Inspire2liveChoir is op zaterdag 15 april te gast in de Grote Kerk van Leerdam. De doelstelling van dit koor is uitsluitend om voor de kankerbestrijding te zingen.